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استشهاد 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن وفق اليونيسف

10/13/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




اكدت اليونسيف مقتل 447 طفلا فلسطينيا في غزة حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك تقارير بأن العدد قابل للارتفاع.

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