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القسام تقصف عسقلان وسديروت ردًا على التهجير

10/13/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب القسام، الجناح العسكرية لحركة حماس، الجمعة، إنها قصفت مدينة عسقلان في إسرائيل بـ 150 صاروخا.


وقالت في بيان لها، "كتائب القسام توجّه الآن ضربة صاروخية بـ 150 صاروخًا لعسقلان".
وأضافت "يأتي ذلك ردًّا على التهجير واستهداف المدنيين من قبل الاحتلال".

كتائب القسام: نقصف سديروت بـ 50 صاروخا ردا على التهجير واستهداف المدنيين

وقالت كتائب القسام إنها قصفت سديروت بـ50 صاروخا ردا على التهجير واستهداف المدنيين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إطلاق أكثر من ألف صاروخ من غزة على مدينة عسقلان منذ بداية الحرب.

كما اعلنت كتائب القسام تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في "كفار سعد" بطائرتين انتحاريتين من طراز الزواري

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