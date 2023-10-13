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مقتل 258 جنديا إسرائيليا في طوفان الأٌقصى

10/13/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، مقتل 258 جنديًا على الأقل منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة في نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في إحاطة صحافية، "تم إخطار العائلات الثكلى لـ 258 جنديا سقطوا رسميا"، علما بأن الجيش كان أعلن في حصيلة سابقة بأن 169 جنديا قتلوا.

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