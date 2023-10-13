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شرطة الاحتلال تخرج مصلين من المسجد الأقصى بالقوة

10/13/2023 2:30:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اخرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين من المسجد الأقصى في القدس المحتلة بالقوة.
حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأفادت الوكالة الرسمية، أن "قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش الفلسطينيين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى".
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن البلدة القديمة محاصرة تماما، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.

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