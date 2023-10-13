شرطة الاحتلال تخرج مصلين من المسجد الأقصى بالقوة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اخرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المصلين من المسجد الأقصى في القدس المحتلة بالقوة.
حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأفادت الوكالة الرسمية، أن "قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش الفلسطينيين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى".
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن البلدة القديمة محاصرة تماما، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.
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