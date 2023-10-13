أبو عبيدة: العدو أضعف من تهجير شعبنا مرتين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الناطق باسم كتائب القسام: العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين
الناطق باسم كتائب القسام:
العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين.
وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخا على عسقلان و50 صاروخا على سديروت.
قصفنا مطار بن غوريون ولا يزال في جعبتنا الكثير.
أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة.
لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة.
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