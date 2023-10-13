استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس
التاريخ
10/13/2023 2:30:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد اليوم الجمعة، طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد طفل (14 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في بيت فوريك في منطقة الرأس.
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