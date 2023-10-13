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9 شهداء وعشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

10/13/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد تسعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح بينهم حالات خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قمعت مسيرات سلمية شعبية انطلقت في مختلف محافظات الضفة الغربية، تنديدا بالعدوان الشامل على شعبنا في الضفة وغزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين، وهم: سامح خالد عودة، وبكر حسن جماعين، واسلام بلال حسان ابو زنط، وأصيب اثنان آخران، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم.

وفي السياق ذاته، استشهد الطفل أمير مليطات (14 عاما) جراء إصابته برصاصة في رأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس.

وفي الخليل، استشهد الشاب مصعب أحمد المدهون (23 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، والشاب عيسى ماهر أحمد عيسى العملة (21 عاماً) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة بيت أولا.

وفي طوباس، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطن وصل بحالة حرجة برصاص الاحتلال إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة طمون، أصيب خلال مواجهات، قرب قرية عاطوف.

وفي بيت لحم، استشهد الشاب عيسى سامي زعل جبرين (26 عاما) متاثرا بجروحه، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، خلال مواجهات شهدتها بلدة تقوع.

وبارتقاء الشهداء الـ9 اليوم الجمعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 44 شهيدا منذ السبت الماضي 7/10/2023. (وفا)

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