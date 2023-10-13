9 شهداء وعشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد تسعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح بينهم حالات خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قمعت مسيرات سلمية شعبية انطلقت في مختلف محافظات الضفة الغربية، تنديدا بالعدوان الشامل على شعبنا في الضفة وغزة.
واستشهد ثلاثة مواطنين، وهم: سامح خالد عودة، وبكر حسن جماعين، واسلام بلال حسان ابو زنط، وأصيب اثنان آخران، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم.
وفي السياق ذاته، استشهد الطفل أمير مليطات (14 عاما) جراء إصابته برصاصة في رأسه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز بيت فوريك العسكري، شرق نابلس.
وفي الخليل، استشهد الشاب مصعب أحمد المدهون (23 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، والشاب عيسى ماهر أحمد عيسى العملة (21 عاماً) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة بيت أولا.
وفي طوباس، أفادت وزارة الصحة، باستشهاد مواطن وصل بحالة حرجة برصاص الاحتلال إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة طمون، أصيب خلال مواجهات، قرب قرية عاطوف.
وفي بيت لحم، استشهد الشاب عيسى سامي زعل جبرين (26 عاما) متاثرا بجروحه، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس، خلال مواجهات شهدتها بلدة تقوع.
وبارتقاء الشهداء الـ9 اليوم الجمعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى 44 شهيدا منذ السبت الماضي 7/10/2023. (وفا)
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