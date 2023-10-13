Friday, 13 October 2023 10:03 GMT

استشهاد صحفي بجنوب لبنان

10/13/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت مصادر صحفية لبنانية، أن صحفياً استشهد مساء اليوم الجمعة في جنوب لبنان بعد إصابته بالقذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان.
وذكرت قناة الجزيرة، أن المراسلة كارمن جوخدار والمصور ايلي براخيا قد أصيبا في قصف إسرائيلي على سيارتهما بمنطقة علما الشعب بجنوب لبنان.

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