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لإسرائيل يوجد مفهوم جديد بالنسبة لحماس وهو أيضا محكوم بالفشل

10/13/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: تسفي برئيل 13/10/2023

"حماس هي داعش، وسنهزمها كما هزم العالم المتنور داعش"، هكذا قال بانفعال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين، موضحا أن تنظيم داعش، للأسف الشديد، لم يتم استئصاله تماما. ويجب التذكر بأن "العالم المتنور" لم يسارع الى العمل ضد داعش بما أن هذا التنظيم كان يركز على احتلال مناطق في سورية وفي العراق ولم يضع دول الغرب على قائمة الأهداف.
المقارنة مع داعش مريحة الآن بسبب الدلالات الرهيبة التي تظهر في كل مرة يطرح فيها اسم هذا التنظيم والتضامن الدولي الذي يمكن لاسم هذا التنظيم أن يجنده. الأفلام المفبركة جيدا للإعدام وقطع الرؤوس وقطع الأعضاء والاغتصاب للنساء واختطاف المدنيين نقشت جيدا في الذاكرة الجماعية وحولت هذا التنظيم الى رمز مطلق، ليس فقط للشر عديم الحدود الذي أزاح من مكانته الشر السابق للقاعدة، التي نفذت عمليات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في 2001 والتي بدورها أنستنا المذبحة الفظيعة التي نفذها الروس في غروزني، عاصمة الشيشان، فقط قبل سنة، أو المذابح القاتلة في أوكرانيا.
لكن المقارنة مع داعش لا يمكن أن تخفي الفرق الكبير في طبيعة القتال ضد التنظيمين. حلف غير مكتوب وحد الدول الإسلامية ودول الغرب في الحرب ضد داعش، من مصر والسعودية وإيران والمغرب وحتى فرنسا وبريطانيا وبالطبع الولايات المتحدة. داعش وضع تهديدا وجوديا على أنظمة الشرق الأوسط وعلى الأمن المدني في دول الغرب. فتاوى كثيرة لفقهاء من السنة والشيعة اعتبروا هذا التنظيم ليس فقط تنظيما إرهابيا، بل أيضا تنظيم يعمل ضد الشريعة وهو مناهض للإسلام. خلافا لذلك حماس لها مكانة مختلفة تماما.
السعودية ومصر اعتبرتا حركة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لكنهما امتنعتا عن اعتبار حماس منظمة إرهابية (مصر في الحقيقة اعتبرتها هكذا في 2015، لكن المحكمة ألغت هذا التعريف، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المنظمة من الشرعي التفاوض معها). روسيا والصين وقطر وجنوب افريقيا وتركيا وبالطبع لبنان وسورية وإيران، هذه قائمة جزئية لدول حاربت بشكل فعلي أو على الأقل أدانت داعش، ليس فقط لا تعتبر حماس منظمة إرهابية، بل بعضها أيضا يقوم باستضافة ممثليات رسمية لهذه المنظمة على أراضيها، وبعضها توجد لها علاقات تتراوح بين عادية ووثيقة معها. حماس رغم ايديولوجيتها الدينية، إلا أنها تعد في نظر الجمهور العربي جزءا لا يتجزأ من النضال الوطني الفلسطيني. داعش كان يمكنه أن يحلم بهذه المكانة.
عدد من هذه الدول يشكل جبهة داخلية اقتصادية لحماس، حتى لو لم يكن ذلك بشكل رسمي وممأسس. هي تسمح للمنظمات والجمعيات على أشكالها بتحويل الأموال لها ولا تمنع مواطنيها من تقديم التبرعات ووضعها في حساباتها البنكية. من السهل جدا الإشارة الى إيران بأنها مصدر التمويل الوحيد لحماس، وأن تُضم بذلك الى محور الشر الدولي وتجاهل المساعدات التي تحصل عليها حماس من دول ومنظمات توجد في أرجاء العالم. من يسعى الى تدمير "البنية التحتية" لهذه المنظمة واستئصال حماس مثلما تم استئصال داعش، فهو بذلك يسهل الأمر على نفسه عندما يقوم بتدمير البيوت في غزة ويقطع الكهرباء عن مليوني شخص ويفرض الحصار الشامل، لا يسمح حتى بإدخال السلع الضرورية مثل الأدوية والغذاء. هذا الأسلوب اعتبر في السابق مفهوما جديدا استهدف استبدال المفهوم القديم الذي يقول إن الأموال تشتري الهدوء. ولكن هذا المفهوم في نهاية المطاف ثبت أنه خاطئ. على الفور سنصل الى ذلك.
أسس معادلة "الأموال مقابل الهدوء" تم وضعها في 2006 عندما جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. حماس فازت فيها بأغلبية 44 % مقابل 41 % لفتح. ولكن بسبب طريقة الانتخابات المختلطة فإن فوز حماس جلب لها 74 مقعدا في المجلس مقابل 45 مقعدا لفتح من بين الـ132 مقعدا. مئات آلاف الكلمات كتبت عن هذه الانتخابات، معظمها مليئة بالانتقاد لمجرد إجرائها وقصر النظر والفشل الاستخباري في تقدير نتائجها. ولا يقل عن ذلك أهمية التشجيع المالي والسياسي للولايات المتحدة لإجرائها. ولكن أصبحت مياها راكدة تحت الجسر. إسرائيل والولايات المتحدة وحركة فتح قاطعت نتائج الانتخابات والحكومة التي حاول إسماعيل هنية تشكيلها. من هنا تدهورت الأمور بشكل سريع. الذروة وصلت عندما احتلت حماس غزة في حزيران (يونيو) 2007، بعد أن انهارت بضجة كبيرة جميع الجهود لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة. مرة على خلفية توزيع المناصب والميزانيات ومرة أخرى بسبب رفض حماس التمسك باتفاقات أوسلو، كما طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس -رغم أن مجرد إجراء الانتخابات التي شاركت فيها حماس وفازت فيها بشرعية الجمهور هو نتيجة اتفاقات أوسلو التي ترفضها.
في إسرائيل، المتضررة من حرب لبنان الثانية واختطاف جلعاد شاليط قبل ذلك بسنة، فإن الحرب الداخلية الفلسطينية في غزة والتي قتل فيها مئات الأشخاص كانت نوعا من الراحة. من الصعب استعادة الشعور بالفرح الكبير الذي ساد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما نشرت صور نشطاء فتح الذين تم طردهم من غزة بالملابس الداخلية. إسرائيل فرضت في ذلك الصيف الإغلاق الشامل على غزة، لكن سرعان ما أدركت أنه رغم الانفصال عن غزة في 2005 إلا أنها ما تزال تحتل غزة من الخارج. من هنا فإنه مطلوب منها الاهتمام باحتياجات سكانها الاقتصادية. خلال أقل من سنة، تحول الحصار الى رافعة سياسية. في البداية، في 2008، عندما وقعت على الهدنة الأولى مع حماس، تعهدت إسرائيل بتقديم تسهيلات مقابل الحفاظ على الهدوء. بعد ذلك في كل مرة تم فيها خرق الهدنة وكانت هناك حاجة الى استئنافها، بالطبع في أعقاب كل عملية عسكرية كبيرة، فإن التسهيلات في الإغلاق شكلت عملة قابلة للتداول في المفاوضات غير المباشرة التي أجرتها إسرائيل مع حماس بوساطة مصر. ولكن الأموال والتسهيلات في الحصار ليس فقط اشترت الهدوء وبذلك حظيت بشرعية جماهيرية، بل ترجمت الى أداة سياسية قوية.
في نيسان (أبريل) 2011، أعلنت قيادة فتح وقيادة حماس عن اتفاق مصالحة (اتفاق القاهرة)، الذي تضمن تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات لم يتم تحديد موعد لها في حينه، والتي لم يتم إجراؤها حتى الآن. بالنسبة لنتنياهو كان هذا مثل إعلان الحرب. في بيان مسجل نقل رسالة شديدة لعباس جاء فيها "السلطة الفلسطينية يجب عليها الاختيار بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع حماس... لا يمكن صنع السلام مع إسرائيل ومع حماس في الوقت نفسه"، وكأن نتنياهو كان يقف مع اتفاق سلام جاهز للتوقيع. الشرخ بين حماس وفتح كان هو القاعدة القوية التي أقام عليها نتنياهو سياسته، وهي السياسة التي عرضها على كل وسيط حاول الدفع قدما بالعملية السياسية. الأسئلة الرئيسية كانت هل عباس يمكنه السيطرة على حماس؟ هل يمكنه محاربة (مقاومة) حماس؟. بما أنه لم تتوفر ردود إيجابية على هذه الأسئلة فإنه لا توجد أي جدوى لإجراء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لأنها لا تمثل كل الجمهور الفلسطيني.
من هنا يأتي الخطر الكامن والملموس في أي مصالحة فلسطينية، الذي من شأنه أن يقدم الجواب الذي لم يرغب نتنياهو في الحصول عليه. الطريقة هي محاربة حماس، لكن في الوقت نفسه عدم القضاء عليها، ليس فقط من أجل أن يكون هناك من سيدير الحياة المدنية في غزة، بل من أجل إيجاد سور واق أمام أي عملية تقتضي من إسرائيل ثمنا سياسيا.
مفهوم "الأموال مقابل الهدوء" لم يكن مفهوما انهار بشكل مفاجئ. هذا كان استراتيجية أهدافها سياسية يمكن تحقيقها عن طريق ترسيخ كيانين فلسطينيين شبه مستقلين، واحد في غزة والثاني في الضفة. التكتيك الذي وقف في أساس حملة تصفية قادة حماس في 2004 حل محل بعد بضع سنوات الاستراتيجية التي تحدثت عن "تصفية البنى التحتية (للمقاومة)"، لكن ليس تصفية قيادته. الهدوء كان يمكن أن يحقق الردع العسكري، والعمليات واسعة النطاق وكثيرة القتلى والتدمير والأموال والتسهيلات في الحصار كان يمكن أن تضمن حكم حماس وأن تقوي مكانتها كي تستطيع وقف مبادرات سياسية أخرى. هذه العملية فعلت فعلها. فأكثر من 14 محاولة مصالحة علنية بين فتح وحماس انهارت منذ 2007. صحيح أن الاختلافات الداخلية، الايديولوجية والسياسية، هي التي عززت الانقسام، لكن غياب دعم إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتحويل الأموال مباشرة لحماس، ليس عن طريق السلطة، وهو إضرار متواصل لمجالات مسؤولية رام الله، وخلال ذلك جرت نقاشات متقدمة حول إعادة إعمار غزة -كل ذلك حافظ بشكل جيد على "سيادة" حماس.
بأثر رجعي هذا كان استراتيجية زائدة، حتى في أيام ضعفها لم تعتبر حماس نفسها شريكة لفتح أو للسلطة الفلسطينية منذ إقامتها. ايديولوجيا هي لم تتنازل عن فكرة تحرير كل أرض فلسطين وإقامة دولة شريعة. يبدو أن الحديث يدور عن منظمة براغماتية لم تتردد في قطع العلاقات مع سورية في أعقاب المذبحة ضد المدنيين في الدولة، لأنها خشيت من أن تفقد الدعم العربي. وهذه عملية كلفتها فقدان تمويل إيران لفترة معينة.
في الميثاق الجديد الذي نشرته حماس في 2017 تنازلت عن علاقتها مع حركة الإخوان المسلمين، الحركة الأم، من أجل إرضاء مصر والسعودية. وحتى أنها قررت بأن هدفها هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وأن نضالها هو ضد المشروع الصهيوني وليس ضد اليهودية. ولكن هذا بالضبط هو البراغماتية التي مصدرها حركة الإخوان المسلمين، التي يمكن أن تشكل الوسيلة للوصول الى الحكم من أجل تطبيق ايديولوجيا متشددة وغير متسامحة. "إخلاص" حماس لمعارضة أي عملية سياسية مع إسرائيل كان مضمونا مع وجود مساعدات مالية أو من دونها. الخطأ هو أن إسرائيل تعاملت مع حماس كمنظمة دافعها سياسي وليس ايديولوجيا. منظمة يمكن اعطاؤها الأموال وتحقيق نتائج من ذلك.
الآن بقيت إسرائيل من دون استراتيجية ومن دون "مفهوم"، بل ما تزال هي المسؤولة عما يحدث في غزة وعن المليوني نسمة فيها. إن الحرب ضد حماس وكأنها داعش هو شعار كاذب وبالتأكيد ليس استراتيجية. عندما تم استئصال داعش من المناطق التي احتلها كان للسكان الذين كانوا يعيشون في هذه المناطق دولة يعيشون فيها والنظام كان يمكن أن يكون المسؤول عنهم في كل المجالات. لم يكن هناك أبدا سؤال من الذي سيحكم هناك بعد انسحاب داعش. من الخيال في هذه الأثناء التفكير بوضع فيه السلطة الفلسطينية ستتحمل المسؤولية عن إدارة غزة، ولو فقط لأن حماس والجهاد الإسلامي والتنظيمات الأخرى ما تزال حية وتعيش في القطاع وعشرات الآلاف من جنودها والمخلصين لها لن يسمحوا للسلطة بموطئ قدم في القطاع.
"مفهوم" الأرض المحروقة الذي تتبناه إسرائيل الآن لن يمكن أي قيادة محلية بديلة من ملء الفراغ والحكم على حراب إسرائيل. من دون حل سياسي شامل يضمن حكما فلسطينيا مستقلا وموحدا في جزأي دولته. في إسرائيل لا توجد حكومة، ويبدو أنها لن تكون في المستقبل القريب، ستوافق على ذلك.

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