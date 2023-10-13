Friday, 13 October 2023 10:02 GMT

نتنياهو هو المشكلة

10/13/2023 2:30:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: كارولينا ليندسمان 13/10/2023
هذا لا يعد تقصيرا، هذه جريمة، قال دياب عيزر، والد الرقيب أول عيلي عيزر (19 سنة) من تل أبيب، الذي قتل في فرقة غزة في اليوم الأول للحرب. الأب الثاكل نجح في تلخيص الجريمة بصورة كاملة: "أنا انتهيت مع الدولة أيها الأصدقاء... أناس رائعون وشعب رائع، لكن هذا الشعب يحارب حكومته. الخيار الواعي لوضع أشخاص غير مناسبين في مناصب لا تناسبهم من أجل تشكيل حكومة، هذا أنت تتحمل المسؤولية عنه، يا سيد نتنياهو".
يجب التوقف عن الاختيار الواعي لبنيامين نتنياهو لتعييناته الوزارية في الحكومة وهو موجه من قبل رغبته في تدمير العالم القديم، وتحريض المدنيين وتأجيج المشاعر طوال الوقت وفي كل مكان. حيث إنه هناك يكمن الفرق بين التقصير والجريمة. في كل دولة إسرائيل لا يوجد شخص مناسب أقل من ايتمار بن غفير في منصب وزير الأمن الوطني. لا يوجد شخص مناسب أقل من بتسلئيل سموتريتش لإمساك الإدارة المدنية في المناطق بيده. لا يوجد شخص معاد أكثر لجهاز القضاء من ياريف لفين. يمكن الانتقال الى وزارات أخرى كي نعرف أن نتنياهو بقي مخلصا لهذا المنطق المريض، الذي يستهدف تدمير إسرائيل وإخراج المجتمع عن أطواره. وقد نجح في ذلك، والجميع أصيبوا بالجنون.
نتنياهو أبقى وزارة واحدة فقط خارج هذه اللعبة الهستيرية التي لعبها مع وعي المجتمع: وزارة الدفاع. إن ميله الشخصي للحذر في ساحة المعركة شكل الحدود الطبيعية للمتعة السادية التي حصل عليها من تحريض أجزاء في المجتمع على بعضهم. في وزارة الدفاع وضع يوآف غالنت -هو ليس الشخص المناسب في الدولة لتولي هذا المنصب. ولكن للوهلة الأولى هذا اختيار موجه من قبل الشعور بالمسؤولية.
لكن مثل مقامر قهري، أو قاتل متسلسل أو مدمن، لم يتمكن من أن يوقف لحظة النشوة وقام بإقالة غالنت فقط لأنه تجرأ على السماح للواقع نفسه بأن يزعج "الواقع" الذي صنعه نتنياهو من أجلنا. فقط لأنه حذر من "خطر واضح وفوري" على أمن الدولة بسبب الديناميكية التي يفعلها "الإصلاح" القضائي وطلب وقف التشريع.
الجمهور الواسع -دوائر اكبر من نواة الاحتجاج- أدرك بأن نتنياهو قد اجتاز الخطوط الحمراء، وخرج الى الشوارع. هذه الليلة سجلت في الذاكرة الجماعية كـ"ليلة غالنت". الجمهور نجح وغالنت بقي في منصبه. ولكن منذ تلك اللحظة أصبح الأمر خاسرا. تلك كانت لحظة اللاعودة لنتنياهو: استعداده للتخلي عن أمن إسرائيل كي تبقى حكومته على قيد الحياة. إذا، كل الاحترام يا نتنياهو، حكومتك بقيت على قيد الحياة مرة أخرى.
أنا أعرف حاجة بني غانتس وغادي ايزنكوت قبل كل شيء الى الوصول الى السيطرة على الدفة بيد السائق الثمل بقوة نتنياهو. ربما هذا هو الضرر الأقل في هذه المرحلة. وربما بعد كل ما حدث هذا يقتضي أن يكون الجمهور نفسه، الناس وليس ممثليه في الكنيست، هو الذي يخرج الى الشوارع وينتظر.
إذا كانت لدينا بوصلة واحدة داخل هذه الفوضى فهي ستشير الى: نتنياهو هو المشكلة، ولن يكون في أي يوم هو الحل.

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