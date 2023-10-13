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النشامى يرصد الباكستان وكمبوديا للتعرف على منافسه بالتصفيات المشتركة

10/13/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - يترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المغربي حسين عموتة، معرفة هوية المنتخب الرابع بمحموعته بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027، والتي ستكون بدايتها يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمواجهة "مضيفه" منتخب طاجيكستان.
وحرص عموته وجهازه المعاون، على الرغم من التركيز على تحضيرات منتخب النشامى لبطولة الأردن الرباعية الدولية، على متابعة ورصد مباراة الذهاب بين منتخب كمبوديا (المصنف 176) ويشارك للمرة السابعة في التصفيات، مع منتخب باكستان (المصنف 195)، والتي جرت أول من أمس وانتهت بالتعادل 0-0، حيث يتأهل الفائز من مباراتي الذهاب والإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ليكون المنتخب الرابع في مجموعة المنتخب الوطني.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت ذاته تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال العام 2024، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى هذه المرحلة، على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.
في الجهة المقابلة تنتقل المنتخبات الـ18 المتبقية من الدور الثاني لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية وسيكشف الاتحاد القاري لاحقا عن تفاصيل هذه المرحلة.
وأكد المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن المنتخبات الآسيوية تقدمت كثيرا من الناحية الفنية، لكن إمكانيات وقدرات منتخب النشامى وفترات الإعداد والمباريات القوية مع منتخبات عالمية، تصب في صالحه وتعطيه أفضلية في التأهل عن مجموعته مع المنتخب السعودي للدور المقبل.
وبين الحسنات في حديث لـ "الغد"، أن احترام الفريق المنافس ضرورة ولكن يجب ألا يزيد على حجمه، كما حصل مع فريقي الفيصلي والوحدات في المنافسات الآسيوية، وأن وجود منتخبات طاجيكستان والباكستان أو كمبوديا، يشكل مصاعبا وتعبا للمنتخب لكثرة السفر والتنقل خلال التصفيات، حيث سيكون ملزما بقطع مسافات طويلة لخوض مباريات التصفيات.
وطلب المشجع خالد بديع، من الجهاز الفني بقيادة عموتة، احترام قدرات المنتخبات المنافسة، خصوصا في المباريات التي يلعبها النشامى خارج الوطن، وشارك بديع الحسنات رأيه بضرورة الإيمان بقدرات اللاعبين وإمكانياتهم وعدم تحول الاحترام الفني إلى خوف فني يؤثر على الأداء الفني للمنتخب.
وطلب المشجع محمد الخطيب، من الجهاز الفني للمنتخب متابعة ورصد منتخبات المجموعة بشكل جيد، مضيفا أن نظام التصفيات طويل وشاق، ويحتاج لجهد وتعب وعمل متواصل متمنيا أن تكلل الجهود ببلوغ المونديال لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.

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