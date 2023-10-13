التايكواندو يشارك في بطولة قطر الدولية المفتوحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجبه الخطيب
عمان - يشارك المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار في بطولة قطر الدولية المفتوحة (عيار نجمة) التي تنطلق منافساتها يوم 21 الشهر الحالي، بتنظيم الاتحاد القطري للتايكواندو والجودو واشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة نحو 800 لاعب، كما يشارك أيضا في البطولة عدد من المراكز المنتسبة لاتحاد التايكواندو.
ويمثل المنتخب في بطولة قطر الدولية، كل من صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى وزيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم) وراما أبو الرب (وزن فوق 67 كغم).
ويغيب عن البطولة جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وأنس الصادق وفهد عمار (وزن فوق 80 كغم).
وكان المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته الأسبوع الماضي في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى، بميدالية برونزية عن طريق اللاعبة جوليانا الصادق.
ويسعى المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار من خلال مشاركته في بطولات النجمة الواحدة، لزيادة رصيد اللاعبين من النقاط في التصنيف الأولمبي، كما يسعى لاعبو المنتخب الوطني لتحقيق ميداليات ملونة في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) التي ستقام في الأردن الشهر المقبل
وهذه البطولة مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولة المتبقية من سلسلة الجائزة الكبرى وهي جائزة مانشستر في كانون الأول (ديسيمبر) المقبل والتي على ضوء نتائجها ستتم معرفة هوية اللاعبين المتأهلين للأولمبياد، حيث يتطلع اتحاد التايكواندو لتأهل أكبر عدد من لاعبي المنتخب إلى الأولمبياد.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "تعد بطولة قطر الدولية المفتوحة مهمة للاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار، حيث يشارك في البطولة 4 لاعبين، كما نصعد تحضيراتنا لبطولة كأس الرئيس التي ستقام للمرة الأولى في الأردن الشهر المقبل، لأهميتها في القارة الآسيوية، وستعمل على دعم اللاعبين في التصنيفين الأولمبي والعالمي من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 وستقام على هامشها منافسات البارالمبيك والناشئين، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لنيل نقاط تصنيفية في التصنيف العالمي".
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