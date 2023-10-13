Friday, 13 October 2023 10:02 GMT

التايكواندو يشارك في بطولة قطر الدولية المفتوحة

10/13/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجبه الخطيب ‏






عمان - يشارك المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار في ‏بطولة قطر الدولية المفتوحة (عيار نجمة) التي تنطلق ‏منافساتها يوم 21 ‏الشهر الحالي، بتنظيم الاتحاد القطري ‏للتايكواندو والجودو واشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة ‏نحو 800 لاعب، كما يشارك أيضا في البطولة عدد ‏من المراكز المنتسبة ‏لاتحاد التايكواندو.
ويمثل المنتخب في بطولة قطر الدولية، كل من صالح ‏الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وزيد مصطفى وزيد ‏الحلواني (وزن تحت ‏‏68 كغم) وراما أبو الرب (وزن ‏فوق 67 كغم).‏
ويغيب عن البطولة جوليانا ‏الصادق (وزن تحت 67 كغم) وأنس الصادق وفهد عمار ‏‏(وزن فوق 80 كغم‎‏).‏
وكان المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته الأسبوع ‏الماضي في الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من سلسلة ‏الجائزة الكبرى، بميدالية برونزية عن طريق اللاعبة ‏جوليانا الصادق.
ويسعى المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار من خلال ‏مشاركته في بطولات النجمة الواحدة، لزيادة رصيد ‏اللاعبين من النقاط ‏في التصنيف الأولمبي‎، كما يسعى لاعبو المنتخب الوطني لتحقيق ميداليات ملونة ‏في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) التي ستقام في ‏الأردن الشهر ‏المقبل‎ ‎
وهذه البطولة مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة ‏قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح ‏للاعبين تحقيق نقاط ‏تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ‏ومساندة النقاط التصنيفية للجولة المتبقية من سلسلة ‏الجائزة الكبرى وهي جائزة مانشستر‎‏ في كانون الأول ‏‏(ديسيمبر) المقبل والتي على ضوء نتائجها ستتم معرفة هوية ‏اللاعبين المتأهلين للأولمبياد، حيث يتطلع اتحاد ‏التايكواندو لتأهل أكبر عدد من لاعبي المنتخب إلى ‏الأولمبياد. ‏
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل ‏العبداللات لـ"الغد": "تعد بطولة قطر الدولية المفتوحة ‏مهمة للاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو للكبار، حيث ‏يشارك في البطولة 4 لاعبين، كما نصعد تحضيراتنا لبطولة كأس الرئيس التي ستقام ‏للمرة الأولى في الأردن الشهر المقبل، لأهميتها في ‏القارة الآسيوية، وستعمل على دعم اللاعبين في ‏التصنيفين الأولمبي والعالمي من ‏أجل المشاركة في ‏أولمبياد باريس 2024 وستقام على هامشها منافسات ‏البارالمبيك والناشئين، لإتاحة ‏الفرصة أمام أكبر عدد من اللاعبين لنيل نقاط تصنيفية ‏في التصنيف ‏العالمي".‏

MENAFN13102023000072011014ID1107238641

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث