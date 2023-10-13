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السلط يرنو إلى الفوز في مواجهة الحسين بـدوري اليد اليوم

10/13/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - يتطلع فريق السلط للبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمعه مع مستضيفه فريق الحسين إربد عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لمنافسات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2023.
السلط يحتل حاليا المركز الثاني برصيد 17 نقطة، في الوقت الذي ما يرال فيه فريق الأهلي يتصدر الترتيب العام برصيد 20 نقطة، وهو يخوض يوم غد مباراة مهمة تجمعه مع فريق العربي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفي حال فوزه يظفر باللقب بشكل رسمي، فيما فقد فريق العربي فرصته بالبقاء في دائرة المنافسة على اللقب بعد خسارته في الجولة الماضية أمام فريق السلط وبقاء رصيده عند 13 نقطة.
وكان فريق الحسين قد فقد فرصته بالمنافسة على اللقب منذ انطلاق منافسات المربع الذهبي، حيث بقي رصيده 8 نقاط، وهو الرقم الذي جمعه من منافسات المرحلة الأولى من الدوري، في الوقت الذي تعرض فيه للخسارة في كافة لقاءاته في المربع الذهبي.
وتختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء المقبل من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ويعقبها مباشرة تتويج الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني.
ويذكر أن كفرسوم قد نال المركز الخامس على سلم الترتيب العام للفرق بعد ختام لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وتحصل فريق الكتة على المركز السادس، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، بعد أن تحصل فريق القوقازي على 4 نقاط، فيما لم يتمكن فريق يرموك الشونة من تحصيل ولو نقطة واحدة طيلة مشاركته في منافسات الدوري.
ويذكر أن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، قد شهدت مشاركة منتخبي الشباب والناشئين، حيث شارك "الشباب" في لقاءات المرحلة الأولى، والمربع الذهبي، بينما شارك "الناشئين" في لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، وذبك ضمن برامجهما التدريبية الخاصة بمشاركاتهما الرسمية، حيث يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفنبر) المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية المقررة صيف العام المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم.
وأقيمت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى من مرحلتين، حيث أقيمت المرحلة الأولى بمشاركة الفرق الثمانية، وانتقلت الفرق الحاصلة على المراكز من الأول وحتى الرابع مع كامل النقاط التي حصلت عليها في هذه المرحلة إلى مرحلة المربع الذهبي، والتي أقيمت وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بينما لعبت الفرق الحاصلة على المراكز من الخام وحت القامن من مرحلة واحدة.

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