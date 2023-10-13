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الأولمبي يجني فوائد عديدة رغم أول خسارة في عهد أبو زمع

10/13/2023 2:30:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - للمرة الأولى تحت قيادة المدير الفني عبد الله أبو زمع، يخسر المنتخب الوطني تحت 23 عاما في خضم استعداداته لنهائيات كأس آسيا المقبلة، وذلك في لقاء ودي أمام المنتخب المصري ثاني أقيم أول من أمس، بنتيجة 3-1.
وبعد سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية للمدرب أبو زمع منذ تسلمة المهمة أواخر العام الماضي، استطاع المنتخب المصري إيقاف هذه السلسلة وتحقيق الفوز المعنوي له في ظل ضمانه مؤخرا بلوغ دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، واضعا المنتخب الوطني أمام فرصة الاستفادة منه في ظل الخبرات التي يتمتع بها المنتخب الحاصل على وصافة كأس أفريقيا الأخيرة.
وتسببت الأخطاء الدفاعية وفقدان حارس مرمى المنتخب مراد الفالوجي تركيزه في اللقاء، في استقبال 3 أهداف لم يكن إيقافها صعبا، حيث جاء الهدف الأول من كرة رأسية من مسافة بعيدة دون أن يتمركز الحارس بشكل جيد أو يبدي ردة فعل قوية لمنع الكرة من هز الشباك.
وجاء الهدف الثاني من ركلة ثابتة، حيث لعب الحائط البشري دورا في استقبال الهدف، بعدما تم تسديد الكرة زاحفة، إضافة إلى الحارس الذي اكتفى بمشاهدتها دون إبداء أي ردة فعل، فيما جاء الهدف الثالث عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، تغير اتجاهها بعد ارتطامها بأحد المدافعين، دون أن يحاول الحارس أيضا إيقافها قبل توجهها للمرمى.
وتعد مباراة مصر الأولى كأساسي للفالوجي منذ انضمامه للمنتخب، علما بأن حارس مرمى الأولمبي الأساسي هو أحمد الجعيدي الذي يتواجد حاليا مع صفوف المنتخب الوطني الأول، والذي استدعى أيضا المدافع والقائد دانيال عفانة، فيما سيعود اليوم لقائمة منتخب الرجال كل من مهند أبو طه وأمين الشناينة، بعد مشاركتهما سويا كأساسيين في لقاء مصر.
وقدم المنتخب مباراة جيدة من حيث الأداء على مدار شوطي اللقاء، حيث كان المستوى مقبولا إلى حد ما في ظل مواجهة منتخب متميز على أرضه، ويتمتع بوجود أسماء لامعة في صفوفه يمثلون أبرز الفرق المصرية ويلعبون باستمرار ببطولة الدوري.
ووضع أبو زمع ملاحظاته بعد الخسارة التي كشفت عن وجود بعض المشاكل في الخط الخلفي، والتعامل معها قبل خوض الاستحقاقات الرسمية، إلى جانب تركيزه في الفترة المقبلة على مسألة إنهاء الهجمات العديدة وتحويلها إلى أهداف، حيث وصل المنتخب مرار وتكرارا لمرمى المنافس مع غياب اللمسة الأخيرة، رغم توفر عدد كبير من النجوم المحلية.
ومثل المنتخب بالمباراة كل من مراد الفالوجي، عرفات الحاج، محمد أبو النادي (ليث أبو رحال)، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، محمد كحلان (سيف درويش)، عمر صلاح، وسيم الريالات (عارف الحاج)، رزق بني هاني (بكر كلبونة) مهند أبو طه، وأمين الشناينة، ونجح البديل أبو رحال في تسجيل هدف المنتخب الوحيد بعد متابعته كرة جاءت من ركنية، وأحدثت إرباكا في منطقة جزاء المنتخب المصري.

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