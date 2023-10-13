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التعاون والنقع يتنافسان على لقب طائرة الشابات اليوم

10/13/2023 2:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - يتجاذب فريقا التعاون والنقع لقب دوري الشابات لكرة الطائرة اليوم، عندما يلتقيان في المباراة النهائية التي تقام عند الساعة السابعة في صالة قصر الرياضة، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، والذي يجمع النصر ومرصع عند الساعة الخامسة في الصالة ذاتها، وتنتهي بمراسم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، من قبل نائب رئيسة اتحاد الطائرة جهاد قطيشات.
وسعت الفرق المشاركة في دوري السيدات، إلى تقديم أفضل اللاعبات في المنافسات منذ الأدوار التمهيدية، وأظهرت اهتماما كبيرا بالقاعدة، في ظل التطور الملحوظ للطائرة النسوية التي تعد مصدر إنجازات هذه الرياضة محليا، حيث سبق لمنتخب السيدات نيل فضية بطولة غرب آسيا للسيدات في عمان، واتبعها بالظفر ببرونزية الطائرة الشاطئية في قطر، وتسجيل إنجاز مهم في نيل الميدالية البرونزية في الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر مؤخرا.
واللافت للانتباه، أن أغلب لاعبات فرق الشابات، يشكلن السواد الأعظم في تشكيلات الفرق الأولى لأنديتهن، وسط اهتمام ملحوظ في الاهتمام بالقاعدة النسوية، يصاحبه تطور وارتفاع مؤشر الأداء العام، والذي له انعكاساته الإيجابية على المنتخبات الوطنية، في الوقت التي تشهد فيه البطولة، رصدا من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده الوطني زياد حبش، لاختيار أفضل اللاعبات لرفد المنتخبات الوطنية، ومن ضمنها منتخب الناشئات الذي يواصل التدريبات التحضيرية، لخوض العديد من الاستحقاقات العربية والقارية في الموسم المقبل.
النقع.. مفاجأة سارة
وشكل فريق النقع الذي يدربه ضرار هويمل، مفاجأة سارة لأوساط الطائرة المحلية عموما والنسوية خصوصا، من خلال ما قدمه الفريق من نتائج لافتة، تعكس اهتمام إدارة النادي بتوسيع القاعدة النسوية، واجتهادها في تقديم فريق يشار إليه بالبنان، وكان حديث المتابعين والمهتمين بعد انتصارات متتالية، حيث تغلب على التعاون بنتيجة 3-1، وعلى دير علا بنتيجة 3-0، ووصل للمباراة النهائية بعد تخطي مرصع بنتيجة 3-0.
ولعل تميز فريق النقع القادم من الأغوار، يعطي دلالة واضحة على الكنوز من المواهب المتواجدة على تراب الوطن الواسع، والتي تحتاج إلى جهود إضافية للكشف عن قدراتها وصقلها ورصدها، لتستفيد منها الطائرة النسوية، في الوقت الذي تشكل فيه مفاجأة النقع السارة، دافعا قويا للأندية الأخرى لتحذوا حذو هذا الفريق، ما يزيد من حدة السباق والتنافس، لتحقيق النتائج المميزة وتقديم المواهب إلى الطائرة النسوية.
التعاون.. نداء الألقاب
وشكل فريق التعاون نكهة تنافسية مميزة، وهو الذي يقطف ثمار اهتمام النادي الواقع في جنوب عمان، بالاهتمام بالطائرة النسوية، بل قدم نماذج من اللاعبات واصلن الإبداع في صفوف أندية محلية أخرى منافسة بدوري.
ويقود التعاون، المدرب المجتهد شريف عبدالله صوب منصات التتويج، لتلبية نداء الألقاب، حين توج الفريق بلقب الشابات في العامين 2015 و2019، وحل وصيفا لهذه الفئة في الموسم الماضي.
وتبحث شابات التعاون عن اللقب لهذا الموسم، متسلحات بالمستويات المميزة للاعباته، واللواتي يشكلن عماد الفريق الأول، حين خطف برونزية دوري السيدات للموسم الحالي.
ووصل التعاون للمباراة النهائية رغم الخسارة أمام النقع 0-3، ليستعيد الفريق توازنه ويفوز على ديرعلا بنتيجة 3-0، ويقصى حامل اللقب النصر في طريقه إلى النهائي، بعد الفوز في المباراة المثيرة بنتيجة 3-2.
المباراة النهائية
ويتسابق فريقا التعاون والنقع نحو الفوز في المباراة النهائية، ورفع كأس الدوري، حين يهتم التعاون بالعودة إلى سدة الألقاب، في الوقت الذي يطلب فيه النقع الظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وسط حوار المدربين في تقديم أفضل اللاعبات.
ويختار مدرب التعاون شريف عبدالله، تشكيلته من قائمته، التي تضم كلا من مايا التاجي، تيا ابو خضر، هبة جاموس، زينه جاموس، شام الهيجاوي، ماسا ابو رحيم، مريم الغلاييني، نوار القواسمي، بتول عبدالله، لين مساد، ليا حلبي، نتالي الشرايري، جان اسحاق جنكات، جود البراجكلي، وماسه الخطيب.
ويتطلع مدرب النقع ضرار هويمل إلى تقديم أفضل العناصر من قائمته، والتي تضم كلا من صفاء البوات، غداء العشوش، شهد العشوش، سارة العشوش، يقين الشعار، صفاء الزهران، مودة جميل، فاطمة البوات، وميلاد سالم.

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