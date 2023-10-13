آلاف الفلسطينيين ينزحون نحو جنوبي قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ آلاف الفلسطينيين، الجمعة، بالنزوح في اتجاه جنوب قطاع غزة بعد إلقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي لرسائل تحذيرية تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورا.
وشهدت هذه المنطقة حركات مكثفة للسيارات وشاحنات فيما تحرك بعضهم مشيا على الأقدام بعد التهديدات الإسرائيلية.
ياتي ذلك فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عملية الإخلاء "ستستغرق وقتًا" أكثر من مهلة الأربع والعشرين ساعة التي أعلنها في وقت سابق اليوم، وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن قواته تطلب من سكان القطاع المغادرة باتجاه الجنوب.
وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال 1.1 مليون فلسطيني في غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، في حين قالت سلطات القطاع إن هذا الإعلان يأتي ضمن الحرب النفسية لإحداث بلبلة بين المواطنين.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سكان مدينة غزة مطالبون بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، قائلا إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير" في المدينة التي وصفها بأنها "منطقة عمليات عسكرية".
وذكر الجيش في بيان أن السكان لن يتمكنوا من العودة إلى مدينة غزة إلا عند صدور إعلان آخر يسمح بذلك.
كما حذر الجيش الإسرائيلي سكان القطاع من الاقتراب من منطقة السياج الفاصل مع إسرائيل.
من جانبه .. أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن رفضه للأمر الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوب القطاع، مؤكدا أن إسرائيل تسعى لإيجاد منطقة عازلة خالية من السكان .
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