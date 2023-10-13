مسيرة تضامنية مع غزة في السلط
التاريخ
10/13/2023 2:28:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
السلط - الغد- شهدت مدينة السلط بعد صلاة الجمعة مسيرة حاشدة نصرة لغزة، ومطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع.
وهتف المشاركون في المسيرة، للمقاومة الفلسطينية، ورددوا أيضا هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وانطلقت المسيرة من ساحة العين وسط مدينة السلط، وجابت الشوارع بمشاركة شعبية واسعة.
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