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طائرة عارضة تحط في مطار الملك الحسين الدولي مدعومة من تنشيط السياحة

10/13/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






العقبة - حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة طائرة عارضة قادمة من بلغاريا تحمل على متنها ١١٧ سائحاً، مفتتحةً موسماً يستمر حتى نهاية العام بمجموع أحد عشر رحلة، تقل ١٦٥٠ سائحاً، بدعم من هيئة تنشيط السياحة، وتنظيم من قبل شركة " أباكس تورز" البلغارية، عبر وكلائهم شركة ترافكو للسياحة والسفر .

وزير السياحة والآثار مكرم القيسي؛ قال أن استقبال السياح في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم الزخم السياحي للمواقع السياحية .
وأكد القيسي على الزخم السياحي للمملكة مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمّان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة،

نائب رئيس سلطة منطقة العقبة مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، أكد على أن استمرار وصول الطائرات الحاملة للأفواج السياحية من مختلف دول العالم وخصوصاً أوروبا إلى مطار الملك الحسين بالعقبة، تعطينا مؤشرات حيوية لتعاظم دور السياحة في الأردن عموماً وفي مناطق العقبة ووادي رم بوجه الخصوص ، حيث لا تزال المجموعات السياحية من مختلف الدول تتقاطر إلى هذه الوجهة سواءً من خلال الرحلات العارضة والطيران منخفض التكاليف إذ يشهد مطار الملك الحسين وفود سياح من ٢٢ وجهة عالمية، مشيراً إلى أن الموسم الشتوي والذي يبدأ الفصل منذ تشرين أول، ويعد أفضل المواسم حتى نهاية العام ويستمر ذلك الموسم حتى شهر نيسان من كل عام،

و أضاف الحاج حسن أن هذا مؤشر هام جداً على الاستقرار والأمان الذي ينعم فيه الأردن رغم تحديات الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة ليبقى الأردن من أفضل وجهات السفر من حول العالم .
وأشار الحاج حسن أن المجموعات السياحية الخارجية لا تزال مستمرة في الوفود إلى العقبة و المثلث الذهبي وادي رم و البترا، فضلاً عن وصول المخيمات السياحية في مناطق الديسة ووادي رمّ لحدها الأقصى خلال هذا الشهر حيث شهدت منطقة وادي زم زيادة بعدد السياح بلغت ٢٠٠٪؜ عن العام الماضي ولا يزال الطلب عبر الحجوزات المباشرة الالكترونية في الانتظار حتى بداية العام المقبل 2024 .


ومن جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة؛ الدكتور عبدالرزاق عربيات ، إن استراتيجية الهيئة تتمثل في زيادة أعداد السياح من خلال الطيران العارض للمملكة خلال العام الحالي .

وبين عربيات، أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر، مشيرا إلى التعاون المثمر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومطار الملك حسين الدولي هناك .

وبين أن هذه الرحلات السياحية للمملكة من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من قارة أوروبا، منوهاً إلى أن الهيئة حريصة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمّان والعقبة، وبقية المناطق السياحية في الأردن،

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