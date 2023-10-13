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البنوك المستهدف الأولي لميليشيات الحوثي - جريدة الوطن السعودية

10/13/2023 2:26:40 PM
(MENAFN- Al Watan) استهدفت مليشيا الحوثي البنوك منذ بداية 2018، وقامت بمعاقبة البنوك بحجة خطط نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، أو إجراء معاملاتمالية لفتح خطابات اعتماد في إطار آلية تمويل الواردات عبر البنك المركزي في عدن، وفقا لقرار الحكومة رقم 75 لسنة 2018.
ولذلك تعرض مديري البنوك وكبار موظفيها للاستجواب والاعتقال والاحتجاز بحجة التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن، وتدخلتالمليشيات في أعمالها وألزمتها ببيع أجزاءٍ من مراكزها المالية لصالح تجار حوثيين أو مقربين منهم.
وحاول القطاع المصرفي أن ينأى بنفسه من الصراع الحاصل، ونادت قيادات مصرفية بضرورة تحييد القطاع المصرفي، غير أن انقسامالسياسة النقدية جعل هذا القطاع في مرمى الاستهداف من قبل مليشيات الحوثي.
وإن أخطر الانعكاسات الناتجة عن انقسام البنك المركزي يتمثل في نقل العمل المصرفي من القطاع المنظم عبر البنوك التجارية إلى القطاعغير المنظم ((قطاع الصيرفة)) والذي يخضع أغلبه لمليشيات الحوثي.
إفلاس البنوك
وأصدرت المليشيات الحوثية عددا من التشريعات غير الدستورية والتي تستهدف القطاع الخاص وعلى رأسها البنوك، تمثلت أبرز التعاميموالقرارات الحوثية يما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية، والذي يمنع أي شكل من أشكال الفوائد ويجبر البنوك تلقائيا على التخلي عندورها المصرفي.
وجاءت القرارات الحوثية بعد سنوات من معاناة القطاع المصرفي من أزمة حادة في السيولة جعلتها عاجزة عن دفع التزاماتها تجاه العملاء،وقيدت في ضوء ذلك عمليات سحب العملاء لودائعهم والفوائد المترتبة عليها.
وبالرغم من القرارات الحوثية أصدرت بعض الأجهزة القضائية في مناطق الحوثي أحكاما بوجوب دفع البنوك أموال المودعين والتي هي فيالأساس محتجزة لدى المليشيات وتم التصرف بها.
وأصدر القطاع المصرفي تحذيرا واضحا يعبر عن الوضع المتفاقم الذي وصلت إليه البنوك، حيث حذرت جمعية البنوك من إفلاس وشيكللبنوك وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجمهور.
وطالبت جمعية البنوك اليمنية من مجلس القضاء التابع لميليشيا الحوثي في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالحالمودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م، بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للمليشيات على تسييل ما يقابلها من أرصدةالبنوك لديه.
الشيك مقابل النقد
وشددت مليشيات الحوثي إجراءاتها على البنوك التجارية والإسلامية في اليمن بعدم قبول الشيكات التي يحاول العملاء صرفها منحساباتهم، أو السحب من ودائعهم لدى البنوك، منذ نهاية العام 2015
ومنذ بداية 2016 أجبرت مليشيات الحوثي البنوك التجارية والاسلامية على خفض سقف سحب العملاء من الصرافات الآلية إلى أقل من190 دولارا على خمس دفع في اليوم، قيمة كل دفعة 40 دولارا، وسقف السحب المباشر للعملاء من البنوك إلى 400 دولار. وخلال العامالمالي 2016 سحب المودعون من البنوك التجارية أكثر من 300 مليار ريال يمني.
وفي بداية 2017 أصدرت مليشيات الحوثي تعليمات للبنوك التجارية والإسلامية بمنع سحب المودعين والعملاء لأرصدتهم من البنوك التجاريةوالإسلامية في اليمن ما قبل تاريخ 1/1/2017. مما أدى إلى تجميد 2.2 تريليون ريال من قيمة ودائع المودعين.
وأدى منع سحب المودعين (الشركات العامة والخاصة والتجار والمواطنين) أموالهم من البنوك التجارية والإسلامية في اليمن إلى احتفاظالمودعين بأموالهم خارج القطاع المصرفي في خزائنهم الخاصة، أو لدى الصرافين منذ بداية 2017، وظهر السوق النقدي الموازي وظاهرةالشيك مقابل النقد.
وتعرف ظاهرة الشيك مقابل النقد في اليمن: بأنها عملية حصول المودع أو العميل على جزء من أمواله المودعة في البنوك اليمنية قبل 2016 مقابل التنازل لطرف آخر (صراف أو نافذ حوثي) عن نسبة من قيمة الشيك. ويتم احتساب الشيك بخصم نحو % 25 من قيمته المدونة في بداية أزمة السيولة النقدية في القطاع المصرفي اليمني، وانعكست القيمةالتبادلية التي يجنيها صاحب الشيك خارج ردهات البنوك تدرجا إلى النصف.
التعاملات الربوية
ومن جهة أخرى أصدرت ميليشيات الحوثي بصنعاء، في 22 مارس مرسوما تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية.
وتتعارض كثير من مواد هذا المرسوم مع الدستور وقوانين أخرى نافذة، ويمثل نسفا للاتفاقيات الدولية، حيث نصت الفقرة (9/أ) من قانون ميليشيات الحوثي: يلغي العمل بكافة الأحكام والقواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية المصادق عليها التي تضمنت جواز العمل بالفائدة الربوية بأي مسمى وردت (فائدة – أرباح – مساهمة)، وسيلحق المرسوم الحوثي الدمار بالنظام المصرفي في البلاد، الأمر الذي سيتسبب في إفلاس البنوك وأقفالها.
حيث تعتمد البنوك اليمنية على الدخل من الفائدة في تحقيق ما نسبته 95 % من إيراداتها، وذلك عن طريق تقديم القروض واكتساب فائدة عليها للبنوك التجارية، وكذا المشاركة والمرابحة للبنوك الإسلامية والتوفير البريدي.
بالإضافة إلى وجود أنواع متعددة من القروض التي تقدمها البنوك التجارية، منها القروض العقارية وقروض شراء السيارات وقروض المشاريع والقروض الشخصية، وقد يتخصص البنك التجاري في نوع واحد من هذه القروض أو أنواع محددة منها، وبإيقاف الفوائد منها يكون المرسوم الحوثي قد تسبب في شلل كامل للقطاع المصرفي.
حيث تحصل البنوك التجارية على رأس المال الذي تقدم منه القروض من ودائع العملاء، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات سوق المال وشهادات الإيداع. إذ يُقرض الزبائن البنك فعليًّا عندما يودعون أموالهم في هذه الحسابات، ويحصلون في المقابل على فائدة. وتكون الفائدة المدفوعة من البنك للزبائن أدنى من النسبة التي يفرضونها على المقترِضين، وبذلك يحقق البنك ربحًا.
تداعيات الاستهداف
ويتسبب الاستهداف الحوثي للبنوك باستمرار وتيرة الانكماش الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد اليمني انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي 2022، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 20 مليار دولار مقارنة مع 43.2 مليار دولار عام 2014، وبلغ إجمالي خسائر اليمن التراكمية في انخفاض الناتج القومي مبلغ 143.3 مليار دولار خلال الفترة (2015-2022)، وهذه الخسائر مرشحة إلى الارتفاع في ظل استمرار الانقلاب الحوثي.
وخلق الانقلاب أضرارا مباشرة على رأس المال المادي والبشري ونزوح ملايين اليمنيين داخليا وخارجيا. وهجر الكفاءات ورأس المال وزعزع الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني، وأزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي والموازنة العامة للدولة، وانكمش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولارا عام 2014 إلى 385 دولارا سنويا، عام 2022 بمعدل تغير تراكمي %70، وهذا يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر بـ 600 دولار للفرد في العام.
وتظهر تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من %90 نهاية 2022 مقارنة بـ %49 عام 2014، وتدنٍ مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة بمتوسط دخل الفرد في العالم، ودول المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مشابهة مثل ليبيا والسودان وتونس.
كما سيطرت ميليشيات الحوثي على القطاع المصرفي اليمني والاستحواذ المباشر على أكثر من %80 من إجمالي قيمة أموال المودعين في البنوك التجارية والإسلامية بكافة الطرق، آخرها ما يسمى بقانون منع المعاملات الربوية في مارس 2023، والذي يستهدف القطاع المصرفي وإخراجه من القيام بوظيفته الأساسية، والسعي لمصادرة بقية أموال المودعين عبر استخدام أجهزة الدولة خاصة القضاء، ما ينذر بانهيار القطاع المصرفي اليمني خلال الفترة القادمة والتحول إلى الحالة اللبنانية.
وفرضت مرسوم منع المعاملات الربوية يحرم البنوك التجارية من مصادر إيراداتها الأساسية (الفوائد – عمولات خطابات الضمان – عمولات فتح الاعتمادات المستندية – الإيرادات الأخرى المختلفة).
والقضاء على موارد التمويل الأساسية للتجار والمستثمرين والمستوردين والمتمثلة في الاقتراض المباشر من البنوك التجارية والإسلامية في اليمن، سيجبر العديد من التجار إلى الاعتماد على مصادر غير مصرفية في تمويل تجارتهم، غالبا ما تكون غير مشروعة.
وتسببت بارتفاع رصيد حساب الحسابات الجارية البنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي اليمني صنعاء في يونيو 2023 إلى 3060 مليار ريال نتيجة تطبيق مرسوم الحوثي منع التعاملات الربوية، حيث تم تحويل قيمة أذون الخزانة والأوراق الحكومية الأخرى الخاصة بالبنوك والمستحقة على الحكومة إلى حسابات جارية مجمدة طرف البنك المركزي اليمني صنعاء، وهو ما رفع نسبة أرصدة الحسابات الجارية للبنوك لدى البنك المركزي إلى %80 من إجمالي قيمة الودائع في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن.
وتواجه البنوك في اليمن أكبر أزمة سيولة نقدية حيث لا تملك سوى %19 من إجمالي قيمة الودائع للمودعين، والتي تؤشر إلى رفع مخاطر وفاء البنوك بالتزاماتها المالية للمودعين البالغة 3.81 تريليونات ريال وهذا المؤشر يدل على إفلاس البنوك التجارية والإسلامية.

انقلاب ميليشيات الحوثي

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