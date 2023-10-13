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إعلان موعد سلسلة بطولات أرامكو للجولف

10/13/2023 2:22:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن "جولف السعودية" بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، عن إقامة الجولة الختامية للنسخة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق والمقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، على ملعب ونادي الرياض للجولف.
وستشهد البطولة المرتقبة مشاركة ألمع الأسماء في عالم الجولف للسيدات، حيث تُعد آخر جولة من بطولات السلسلة العالمية لهذا العام، بعد سنغافورة وفلوريدا ولندن وهونغ كونغ، والتي تعتبر أحد أهم الأحداث تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار لكل بطولة.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُلعب فيها منافسات السلسلة الأخيرة في العاصمة الرياض بعد احتضان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة للنسختين الماضيتين.
وتتمتع سلسلة بطولات أرامكو للفرق بنظام مزدوج وفريد تم بالتعاون مع الجولة الأوروبية للسيدات حيث يجمع بين اللاعبات المحترفات مع الهواة، وذلك في منافسات جماعية للفرق يضمّ كل فريق فيها 4 لاعبين، إلى جانب منافسات فردية تتوج بنهايتها صاحبة أفضل معدل ضربات بين جميع المشاركات البالغ عددهم 84 لاعبة ومنهم عدد من نجمات الجولف المصنّفات على لائحة أفضل 20 لاعبة في العالم.
وسيسعى الجميع لتحقيق اللقب والحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز، إضافة إلى الحصول على نقاط كوستا ديل سول ونقاط تصنيف رولكس العالمي.
كما تشهد جولة الرياض إطلاق الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين سلسلة أرامكو للفرق ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث سيتطلع قادة الأعمال خلال أسبوع إقامة البطولة للمشاركة في ندوات حوارية مقدمة من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار لتسليط الضوء على الركائز الثلاث الرئيسية لسلسلة بطولات أرامكو وهي الأثر الاجتماعي، الأثر البيئي، الأثر الاقتصادي.

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