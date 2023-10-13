إعلان موعد سلسلة بطولات أرامكو للجولف

(MENAFN
- Al Watan) أعلن "جولف السعودية" بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، عن إقامة الجولة الختامية للنسخة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق والمقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، على ملعب ونادي الرياض للجولف.
وستشهد البطولة المرتقبة مشاركة ألمع الأسماء في عالم الجولف للسيدات، حيث تُعد آخر جولة من بطولات السلسلة العالمية لهذا العام، بعد سنغافورة وفلوريدا ولندن وهونغ كونغ، والتي تعتبر أحد أهم الأحداث تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار لكل بطولة.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُلعب فيها منافسات السلسلة الأخيرة في العاصمة الرياض بعد احتضان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة للنسختين الماضيتين.
وتتمتع سلسلة بطولات أرامكو للفرق بنظام مزدوج وفريد تم بالتعاون مع الجولة الأوروبية للسيدات حيث يجمع بين اللاعبات المحترفات مع الهواة، وذلك في منافسات جماعية للفرق يضمّ كل فريق فيها 4 لاعبين، إلى جانب منافسات فردية تتوج بنهايتها صاحبة أفضل معدل ضربات بين جميع المشاركات البالغ عددهم 84 لاعبة ومنهم عدد من نجمات الجولف المصنّفات على لائحة أفضل 20 لاعبة في العالم.
وسيسعى الجميع لتحقيق اللقب والحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز، إضافة إلى الحصول على نقاط كوستا ديل سول ونقاط تصنيف رولكس العالمي.
كما تشهد جولة الرياض إطلاق الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين سلسلة أرامكو للفرق ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث سيتطلع قادة الأعمال خلال أسبوع إقامة البطولة للمشاركة في ندوات حوارية مقدمة من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار لتسليط الضوء على الركائز الثلاث الرئيسية لسلسلة بطولات أرامكو وهي الأثر الاجتماعي، الأثر البيئي، الأثر الاقتصادي.
MENAFN13102023000089011017ID1107238587
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.