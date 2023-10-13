الصين: الظلم حيال الفلسطينيين هو سبب النزاع

MENAFN - Palestine News Network ) بكين/PNN- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، إن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين.

وأضاف "وانغ" بعد اجتماعه مع جوزيب بوريل أن "جذر هذه المشكلة يكمن في التأخير الطويل بتحقيق تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم، وفي أن الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه".

أ ف ب

