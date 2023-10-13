الصين: الظلم حيال الفلسطينيين هو سبب النزاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
بكين/PNN- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الجمعة، إن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو "الظلم التاريخي" ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين.
وأضاف "وانغ" بعد اجتماعه مع جوزيب بوريل أن "جذر هذه المشكلة يكمن في التأخير الطويل بتحقيق تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم، وفي أن الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه".
أ ف ب
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