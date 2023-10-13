الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية عددا من المواقع داخل لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/ /PNN- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بتنفيذ قواته قصفا مدفعيا استهدف مواقعا داخل لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل وقع انفجار عند السياج الحدودي في حانيتا. كانت هناك أضرار طفيفة في الجدار، وردا على ذلك، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي الآن بالرد بإطلاق نيران المدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية".
وأضاف: "في وقت لاحق، تم تفعيل إنذار حول تسلل "الإرهابيين" إلى المستوطنة. وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي حاليا بتمشيط المنطقة".
وتشهد المنطقة الحدودية جنوبي لبنان توترات منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصرع إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.
هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.
كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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