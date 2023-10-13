البيت الأبيض: نقل سكان غزة خلال 24 ساعة سيكون أمرًا صعبًا

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن//PNN- قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، اليوم الجمعة، إن دعوة إسرائيل لنقل أكثر من مليون مدني في غزة خلال 24 ساعة ستكون "أمرًا صعبًا".
وأضاف كيربي خلال مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي)، "هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدًا".
ومضى يقول: "نفهم ما يحاولون القيام به، ولماذا يحاولون القيام بذلك، إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي".
وفي ذات الإطار وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، طلب إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة، بأنه "مروّع" وقالت إن القطاع يتحول بسرعة إلى "حفرة من الجحيم".
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان، "طلبُ القوات الإسرائيلية بنقل أكثر من مليون مدني يعيشون في شمال القطاع خلال 24 ساعة مروع".
وأضاف: "هذا لن يؤدي إلا لمستويات غير مسبوقة من البؤس، ويدفع الناس في غزة أكثر نحو الهاوية".
وذكر "لازاريني" أن أكثر من 423 ألف شخص نزحوا بالفعل، ولاذ أكثر من 270 ألفًا بملاجئ الأونروا.
وتابع قائلاً: "سرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف تقشعر لها الأبدان. غزة تتحول سريعًا لحفرة من الجحيم، وعلى شفا الانهيار".
وقالت الأونروا، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية.
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