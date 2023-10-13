البيت الأبيض: نقل سكان غزة خلال 24 ساعة سيكون أمرًا صعبًا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن//PNN- قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، اليوم الجمعة، إن دعوة إسرائيل لنقل أكثر من مليون مدني في غزة خلال 24 ساعة ستكون "أمرًا صعبًا".

وأضاف كيربي خلال مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي)، "هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدًا".

ومضى يقول: "نفهم ما يحاولون القيام به، ولماذا يحاولون القيام بذلك، إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي".

وفي ذات الإطار وصفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، طلب إسرائيل نقل أكثر من مليون مدني من شمال غزة خلال 24 ساعة، بأنه "مروّع" وقالت إن القطاع يتحول بسرعة إلى "حفرة من الجحيم".

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان، "طلبُ القوات الإسرائيلية بنقل أكثر من مليون مدني يعيشون في شمال القطاع خلال 24 ساعة مروع".

وأضاف: "هذا لن يؤدي إلا لمستويات غير مسبوقة من البؤس، ويدفع الناس في غزة أكثر نحو الهاوية".

وذكر "لازاريني" أن أكثر من 423 ألف شخص نزحوا بالفعل، ولاذ أكثر من 270 ألفًا بملاجئ الأونروا.

وتابع قائلاً: "سرعة الأزمة الإنسانية التي تتكشف تقشعر لها الأبدان. غزة تتحول سريعًا لحفرة من الجحيم، وعلى شفا الانهيار".

وقالت الأونروا، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية.



