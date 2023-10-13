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الصحة العالمية: إجلاء المصابين بأمراض خطيرة في غزة حكم بالإعدام

10/13/2023 2:19:27 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جينيف//PNN- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها أنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى التحرك جنوبا خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش: "هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف: "لذا فإن نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام. ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة".

رويترز

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