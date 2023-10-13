الصحة العالمية: إجلاء المصابين بأمراض خطيرة في غزة حكم بالإعدام

(MENAFN
- Palestine News Network )
جينيف//PNN- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها أنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون من حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى التحرك جنوبا خلال 24 ساعة.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش: "هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي".
وأضاف: "لذا فإن نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام. ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة".
رويترز
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