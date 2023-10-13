فولكس فاجن توسع أعمالها التجارية الخاصة بالشاحنات في الأردن

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – وفقاً لمعلومات تم نشرها فقد حصلت المتكاملة لتجارة السيارات وهي المستورد الرسمي من شركة فولكس فاجن للشاحنات والحافلات البرازيلية VWCO في الأردن على أكبر العملاء لديها في هذا البلد العربي وافتتحت مركزاً موسعاً لخدمات العملاء.

تبلغ مساحة الهيكل الجديد 5000 متر مربع ويصادف هذا التوسع الذكرى الـ 70 لمجموعة Nuqul التجارية، والتي تعد الشركة المتكاملة التجارية IA جزءاً منها والتي تمثل علامات فولكس واجن التجارية الأخرى في الأردن. وقد أعلنت شركة VWCO البرازيلية في أيلول سبتمبر من العام الماضي عن شراكة مع الشركة المتكاملة التجارية وعن وصول أول وحدات ليتم عرضها على العملاء في الأردن.

إن العميل الجديد هي شركة Pepsi والتي حصلت على 5 شاحنات نوع 17.280 4×2 Constellation (في الصورة أعلاه) من اجل توزيع منتجاتها في الأردن. حيث تقم الشركة المتكاملة للسيارات ببيع شاحنات التوصيل الواردة من شركة فولكس فاجن للشاحنات والحافلات البرازيلية في الأردن.

وقال مدير المبيعات الدولية لشركة فولكس فاجن للشاحنات والحافلات البرازيلية ليوناردو صولواغا“لقد وحدنا قوانا مع الشركة المتكاملة للسيارات لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المتميزة في السوق، مع الحفاظ على مستوى الخدمة المتميز الذي يعد علامة تجارية لشاحنات وحافلات فولكس واجن في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يمكن أن يتوقعه عملاؤنا دائما، وسنواصل البحث عن فرص لكي نصل بهذا العرض إلى بلدان جديدة”.

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