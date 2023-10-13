فولكس فاجن توسع أعمالها التجارية الخاصة بالشاحنات في الأردن

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
ساو باولو – وفقاً لمعلومات تم نشرها فقد حصلت المتكاملة لتجارة السيارات وهي المستورد الرسمي من شركة فولكس فاجن للشاحنات والحافلات البرازيلية VWCO في الأردن على أكبر العملاء لديها في هذا البلد العربي وافتتحت مركزاً موسعاً لخدمات العملاء.
تبلغ مساحة الهيكل الجديد 5000 متر مربع ويصادف هذا التوسع الذكرى الـ 70 لمجموعة Nuqul التجارية، والتي تعد الشركة المتكاملة التجارية IA جزءاً منها والتي تمثل علامات فولكس واجن التجارية الأخرى في الأردن. وقد أعلنت شركة VWCO البرازيلية في أيلول سبتمبر من العام الماضي عن شراكة مع الشركة المتكاملة التجارية وعن وصول أول وحدات ليتم عرضها على العملاء في الأردن.
إن العميل الجديد هي شركة Pepsi والتي حصلت على 5 شاحنات نوع 17.280 4×2 Constellation (في الصورة أعلاه) من اجل توزيع منتجاتها في الأردن. حيث تقم الشركة المتكاملة للسيارات ببيع شاحنات التوصيل الواردة من شركة فولكس فاجن للشاحنات والحافلات البرازيلية في الأردن.
وقال مدير المبيعات الدولية لشركة فولكس فاجن للشاحنات والحافلات البرازيلية ليوناردو صولواغا“لقد وحدنا قوانا مع الشركة المتكاملة للسيارات لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المتميزة في السوق، مع الحفاظ على مستوى الخدمة المتميز الذي يعد علامة تجارية لشاحنات وحافلات فولكس واجن في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يمكن أن يتوقعه عملاؤنا دائما، وسنواصل البحث عن فرص لكي نصل بهذا العرض إلى بلدان جديدة”.
VWCO
MENAFN13102023000213011057ID1107238554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.