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- Total Communications)
ثنائي فريق البحرين ريد إكستريم يتقدمون بأمان في رالي المغرب
لوب وتيرانوفا يمنحان فريق البحرين ريد إكستريم بداية ثابتة
مع اقتراب العطية من اللقب العالمي
أكادير، المغرب، 13 أكتوبر 2023: يخوض سيباستيان لوب وأورلي تيرانوفا من فريق البحرين ريد إكستريم غمار رالي المغرب اليوم مع انطلاق الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة لهذا العام مع التركيز على الحذر.
ويحاول سائقا فريق البحرين ريد إكستريم تحقيق الفوز الثاني على التوالي في هذا الحدث بسيارة برودرايف هانتر، وكانا سعيدين بلعب أدوار الداعمة حيث سجل السويدي ماتياس إيكستروم أسرع وقت في المرحلة التمهيدية ومسافتها 19 كم من زميله في فريق أودي، ستيفان بيترهانسل.
واحتل تيرانوفا وملاحه الأرجنتيني الجديد بيرناردو جراو المركز العاشر في المرحلة التمهيدية اليوم، وجاء زميلاه في فريق البحرين ريد إكستريم لوب وفابيان لوركين في المركز الحادي عشر بسيارتهم برودرايف هانتر، على الرغم من أن المعركة الجادة تبدأ غداً.
وقد تم تسليط الضوء على طبيعة المرحلة التمهيدية من خلال حقيقة أن القطري ناصر العطية، الذي كان على وشك الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثانية، أنهى اليوم في المركز الحادي والعشرين، قبل الانطلاق لاجتياز خمس مراحل صحراوية صعبة ستحدد نتائج الرالي والبطولة.
ويعتبر المتسابق السعودي يزيد الراجحي الذي جاء ثالثا في المرحلة التمهيدية، السائق الوحيد الذي يمكنه، رياضياً، منع العطية من الفوز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة. وللقيام بذلك، يجب على السعودي الفوز بالرالي بشكل مباشر، والانتهاء في القمة في كل مرحلة فردية خلال الأيام الخمسة المقبلة.
وأقيمت المرحلة التمهيدية بمشاركة 34 سيارة على دروب رملية سريعة استعدادا للمراحل الصحراوية الخمس الصعبة. وفي وقت لاحق، كان السائقون العشرة الأوائل يختارون مواقع انطلاقهم لمرحلة الغد التي يبلغ طولها 324 كيلومتراً من أغادير إلى زاكورة، وهي المرحلة الأولى من بين خمس مراحل صعبة على طريق يبلغ طوله 2240 كيلومتراً، والتي تنتهي في مرزوكة، بالقرب من الحدود الجزائرية، يوم الأربعاء المقبل.
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