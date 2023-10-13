استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب طوباس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد اليوم الجمعة، شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات، قرب قرية عاطوف، جنوب مدينة طوباس شرقي الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد فلسطيني وصل بحالة حرجة برصاص الاحتلال إلى مستشفى طوباس الحكومي من بلدة طمون.
وكانت مواجهات، اندلعت بعد ظهر اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال قرب قرية عاطوف جنوب طوباس، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، إضافة إلى العديد بحالات اختناق بالغاز السام.
بترا
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