ثقافة الكرك تواصل تقديم برنامج حوار مع مثقف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت مديرية ثقافة الكرك/ مركز الحسن الثقافي تقديم برنامج حوار مع مثقف- حكاية مدينة لتسليط الضوء على ذاكرة المدينة تاريخيا وحضاريا وشعبيا.
وقال الباحث حامد النوايسه خلال البرنامج الذي قدمته أمس الخميس الناشطة تهاني الحباشنة، إن مدينة الكرك المؤابية حاضرة التاريخ لأنها منذ نشأتها متفردة في تاريخها وموقعها الجغرافي ومكانها، مشيراً إلى أن المورث التاريخي والشعبي كائن حي مرتبط بالأرض والإنسان وحركته ووعيه المتطور.
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