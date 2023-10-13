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ثقافة الكرك تواصل تقديم برنامج حوار مع مثقف

10/13/2023 10:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت مديرية ثقافة الكرك/ مركز الحسن الثقافي تقديم برنامج حوار مع مثقف- حكاية مدينة لتسليط الضوء على ذاكرة المدينة تاريخيا وحضاريا وشعبيا.
وقال الباحث حامد النوايسه خلال البرنامج الذي قدمته أمس الخميس الناشطة تهاني الحباشنة، إن مدينة الكرك المؤابية حاضرة التاريخ لأنها منذ نشأتها متفردة في تاريخها وموقعها الجغرافي ومكانها، مشيراً إلى أن المورث التاريخي والشعبي كائن حي مرتبط بالأرض والإنسان وحركته ووعيه المتطور.

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