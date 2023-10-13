صقر غباش يلتقي رئيس مجلس الشعب الهندي على هامش قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين



التقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ، معالي أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، المنعقدة في نيودلهي بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد".

وفي بداية اللقاء رحب معالي أوم بيرلا رئيـس مجـلس الشــعب الهندي بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له خلال زيارته جمهورية الهند.. مشيدا بجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما البرلمانية منها.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من: مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي ، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة كل من :- الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس .

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند في مختلف المجالات، بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين ويعكس علاقات الصداقة والتعاون المتجذرة والتي تأسست منذ أكثر من خمسة عقود.

وأشاد الجانبان بما وصلت له علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، وأكد معالي صقر غباش أن علاقات الشراكة والتعاون والصداقة بين البلدين والتي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة تحظى بدعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين .

وقال معالي صقر غباش :“ نثمن لجمهورية الهند الصديقة دعوتها للإمارات لتكون ضيفا على اجتماعات العشرين، ونشكر كذلك حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإعدادها المتميز للقمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين بما يؤكد قدرتها على إدارة ملف قمة العشرين بشقيه السياسي والبرلماني وتمكينه من الخروج بالنتائج المعقودة عليه”.

وقدم معاليه التهنئة الي رئيس مجلس الشعب الهندي على اختيار مواضيع القمة البرلمانية التاسعة لمجموعة العشرين، حول البيئة والاستدامة والتحول نحو مستقبل أخضر، موضحا أن دولة الإمارات تستضيف مؤتمرَ الأطرافِ في اتفاقيةِ الأممِ المتحدةِ لتغيرِ المناخ والذي تسعى من خلالِه إلى توحيدِ الرأيِ والجهدِ العالميين للانتقالِ بالسياساتِ الدوليةِ الراميةِ إلى التحولِ إلى الطاقةِ النظيفةِ والمتجددةِ من النظريةِ إلى التطبيق، وإلى التأكيدِ على إنَّ التصديَ لتداعياتِ تغيرِ المناخِ والحفاظِ على كوكبِ الأرضِ هو مسؤوليةٌ مشتركةٌ تقعُ على عاتقِ جميعِ دولِ الشمالِ والجنوب .

وقدم معاليه دعوة إلى معالي أوم بيرلا رئيـس مجـلس الشــعب الهندي للمشاركة في المؤتمر البرلماني والذي سيقام ضمن فعاليات كوب 28 بتاريخ 6 ديسمبر.

من جانبه أكد معالي أوم بيرلا رئيس مجلس الشعب الهندي حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون مع دولة الإمارات، في ظل الحرص المشترك على إقامة شراكات ومشروعات للتعاون في العديد من المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين، مشيرا إلى الحرص على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالدبلوماسية البرلمانية الإماراتية وبمشاركاتها الفاعلة في مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية.

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