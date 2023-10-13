الداعية الحسنات: عائلتي بأكملها استشهدت

الداعية الحسنات: عائلتي بأكملها استشهدت
التاريخ
10/13/2023 9:23:48 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اعلن الداعية الفلسطيني محمود الحسنات
عن استشهاد 14 شخصا من عائلته جراء القصف على قطاع غزة
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