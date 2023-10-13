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الداعية الحسنات: عائلتي بأكملها استشهدت

10/13/2023 9:23:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اعلن الداعية الفلسطيني محمود الحسنات
عن استشهاد 14 شخصا من عائلته جراء القصف على قطاع غزة

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