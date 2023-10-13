أولمبياد لوس أنجليس 2028: اللجنة الأولمبية الدولية تُدرج الكريكيت في المنافسات

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة، خلال اجتماع مجلسها التنفيذي، على إدراج لعبة الكريكيت في منافسات دورة الألعاب الصيفية المرتقبة عام 2028 في لوس أنجليس الأميركية.

وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ في أعقاب اليوم الثاني من اجتماع المجلس التنفيذي في مومباي بالهند، إن المسؤولين قبلوا اقتراحاً من منظمي أولمبياد لوس أنجليس بإدراج لعبة الكريكيت كواحدة من خمس رياضات جديدة، إلى جانب البيسبول، سوفتبول، كرة قدم العلم، الاسكواش، واللاكروس.

لكن تلك الرياضات الجديدة تبقى في حاجة إلى التصويت من قبل أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في اقتراع من المقرر إجراؤه الاثنين المقبل قبل ضمان مكانها في دورة ألعاب 2028.

وترى اللجنة الأولمبية الدولية أن عودة رياضة الكريكيت إلى الأولمبياد أمر منطقي بعد ظهورها خلال النسخة الباريسية عام 1900، حين فازت انكلترا على فرنسا في مباراة واحدة.

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