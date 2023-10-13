بأكاديمية بوذيب للفروسية في منطقة الختم .. الإمارات لونجين لقفز الحواجز يبدأ أسبوعه الثاني غدا



تنطلق غداً“السبت” بأكاديمية بوذيب للفروسية، في منطقة الختم، منافسات الأسبوع الثاني للنسخة الـ12، لدوري "الإمارات لونجين" لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين ودعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

وتشتمل المنافسات على 10 أشواط، معظمها بمواصفات المرحلتين، ويتنافس فيها فرسان وفارسات من المنتسبين لأندية ومراكز الفروسية في الإمارات، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية 250 ألف درهم.

وتقام المنافسات على ميدانين؛ الأول (الرئيسي) للمنافسات التي جرى تصميم مساراتها بحواجز يبلغ ارتفاعها 120 سم، وحتى 140 سم، فيما تقام المنافسات المخصصة لخيول القفز الصغيرة عمر (4 إلى 5) سنوات، والفرسان من فئتي الأشبال والمبتدئين، على أرضية الميدان الثاني، بمواصفات الجولة الواحدة، ومصممة مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 80 و115 سم.





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