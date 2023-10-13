كأس أفريقيا.. دروجبا يصف مجموعة كوت ديفوار بـالتحدي المثير وحكيمي يرحب بالقرعة



وصف نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا المجموعة الصعبة لمنتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بـ"التحدي المثير" مؤكدا أن الفريق قادر على اجتيازها في بداية مسيرته بالبطولة.

وتستضيف كوت ديفوار فعاليات النسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية، من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا، تم توزيعهم على 6 مجموعات من خلال القرعة، التي أجريت مساء أمس الخميس بمدينة أبيدجان.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإيفواري، على رأس المجموعة الأولى، بصفته ممثل البلد المضيف، وتضم معه المجموعة منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

وقال دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي سابقا، والهداف التاريخي للمنتخب الإيفواري، إن المواجهة مع المنتخب النيجيري في هذه المجموعة ستكون مثيرة " إنها مجموعة صعبة للغاية..المنتخب النيجيري من الفرق المرشحة للقب بالفعل، ومواجهته في مجموعتنا يمثل تحديا مثيرا، ولكننا نستطيع اجتياز هذا التحدي. هذا هو جمال بطولة كأس الأمم الأفريقية. نحن على استعداد للمواجهة ولهذا الاختبار الصعب".

وقال أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي إن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز باللقب القاري من خلال هذه النسخة بعدما وضعته القرعة في مجموعة جيدة بالدور الأول للبطولة.

ويخوض المنتخب المغربي فعاليات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة السادسة، التي تضم معه منتخبات الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

وقال حكيمي: "لدينا فريق جيد، ونخوض البطولة ضمن مجموعة جيدة، وسنبذل قصارى جهدنا في البطولة مثلما كان الحال في كأس العالم".

وكان المنتخب المغربي قدم عروضا مميزة في مونديال 2022 وبلغ الدور نصف النهائي للبطولة ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المرحلة في المونديال.

وفي المقابل، أكد ساديو ماني مهاجم المنتخب السنغالي أن القرعة أوقعت فريقه في مجموعة صعبة للغاية هي المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وغينيا وجامبيا.

وقال ماني: "بالفعل، مجموعة صعبة للغاية. مواجهة المنتخب الكاميروني ستكون في غاية الصعوبة ولكننا سنبذل كل ما بوسعنا لاجتياز هذه المجموعة".

ويتطلع المنتخب السنغالي إلى بداية قوية في رحلة الدفاع عن اللقب، الذي أحرزه للمرة الأولى في التاريخ من خلال الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية.

وكانت القرعة أسفرت أيضا أمس عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية، التي تضم معه منتخبات غانا وكيب فيردي (الرأس الأخضر) وموزمبيق، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا، وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

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