الإمارات وأحداث غزّة

تسلك الإمارات نهجاً واضحاً في تعاملها مع الصراعات العالمية التي تنشب أو الحروب التي تستعر من منظور إنساني لا علاقة له بعرق أو ديانة أو جماعة !

فكلنا نعيش تحت مظلّة الإنسانية.

وقد منحت هذه الرؤية الثاقبة لها حضوراً قوياً في المحافل الدولية، ورأياً يؤخذ به حين إصدار القرارات أو التوصيات.

وتجسّد ذلك بموقفها من الأحداث الجارية في غزة والتي ترفض فيه إراقة الدماء وترويع المدنيين، ومطالبتها بضرورة وقف إطلاق النار الذي إن لم يتم تداركه سريعاً فسيجلب مزيداً من الدمار والعنف المتبادل في المنطقة، والخاسر الأول والأخير فيه هم المدنيّون الأبرياء !

ودعت الطرفين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف التصعيد وضبط النفس وحماية المدنيين، والحفاظ على الأرواح والمنشآت.

وأكّدت أن الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف وحماية المدنيين والحرص على أن ينعم المدنيون بحماية كاملة في ظل القوانين والأعراف الدولية، وضرورة الحرص أن يبقوا بعيداً عن أي صراع ينشب.

ولم تقف عند ذلك بل سارعت بتقديم المساعدات العاجلة، حيث أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتقديم مبلغ عشرين مليون دولار، وذلك في ظل ظروف إنسانية صعبة يمرّ بها أهل غزة الآن تحت الحصار.

أما فيما يخصّ القضية الفلسطينية فما زالت الامارات على نهجها الثابت في دعمها للقضية الفلسطينية والتزامها طويل الأجل تجاه الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه التي نصّت عليها قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقرارات الجامعة العربية والاتفاقيات الدولية.