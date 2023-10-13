كابوس عالمي جديد .. موديز تتوقع تخلف شركات أمريكية عن سداد ديون تلامس تريليوني دولار

حذرت وكالة "موديز" ، من أن الشركات الأمريكية المثقلة بالديون تواجه مخاطر إعادة تمويل كبيرة في السنوات المقبلة، في وقت بلغت فيه تكاليف التمويل أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا.



وذكرت الوكالة في تقريرها الخميس ، أن مصدري الديون ذات الفئة المضاربة أو العائد المرتفع، لديهم ديون قياسية بقيمة 1.87 تريليون دولار تستحق السداد في الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028.



ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 27% عن الرقم القياسي السابق البالغ 1.47 تريليون دولار من الديون المستحقة بين عامي 2023 و2027، والذي نشرته الوكالة في تقرير العام الماضي، بحسب وكالة "موديز إنفستورز سيرفس".

وتتوقع "موديز" أن يصل معدل التخلف عن السداد من الديون ذات الفئة المضاربة في الولايات المتحدة إلى ذروته عند 5.6% في يناير من عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 4.6% بحلول أغسطس 2024.

وأصبحت موجة تخلف الشركات المقترضة من الدرجة دون الاستثمارية مصدر قلق المحللين والمستثمرين، بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة العنيفة في العام الماضي، بزيادتها 11 مرة حتى الآن. تتوقع "موديز" أن يبلغ معدل تخلف الشركات الأميركية من الفئة الاستثمارية المخاطرة عن السداد أعلى مستوياته عند 5.6% في يناير 2024، قبل انخفاضه إلى 4.6% بحلول أغسطس.

كتب المحللون أن تلك الشركات المقترضة قد تتجه إلى سوق الديون الخاصة للحصول على التمويل، وأن "الشركات تلجأ أيضاً إلى استراتيجيات، مثل تمديد القروض أو إصدار سندات جديدة بفوائد عينية، وفي الأغلب بأسعار فائدة هائلة ستؤدي إلى زيادة الديون وتفاقم خطر التخلف عن السداد في المستقبل".

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أيضاً أن تواجه الشركات المقترضة المتعسرة تحديات، حيث كتب المحللون "يُرجح أن تواجه الشركات ذات تصنيف Caa وما دونها، صعوبة في إعادة تمويل الديون المستحقة بسعر فائدة يمكنها تحمله".

تمثل السندات التي أصدرتها تلك الشركات 19% من الديون المستحقة في 2024 و2025، ارتفاعاً عن 16% سيحل أجل استحقاقها في العامين الأولين من دراسة العام الماضي، بحسب وكالة "موديز".

وتضمن التقرير السندات التي صنفتها الوكالة، ومقومة بالدولار الأميركي، وأصدرتها شركات غير مالية مقرها في الولايات المتحدة، وغير تابعة لشركات أمريكية (باستثناء شركات المرافق العامة وصناديق الاستثمار العقاري التقليدية). هذه المرة الأولى التي تدرج فيها "موديز" سندات لكيانات غير تابعة لشركات أميركية في دراستها، وتمثل 37 ملياراً أو 2% من الديون المستحقة ما بين 2024 و2028. كما يضم التحليل 2,956 أداة دين من الدرجة دون الاستثمارية سيحل أجل استحقاقها ما بين 2024 و2028. وتعود البيانات إلى شهر أغسطس 2023.

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