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أرباح جي بي موجان تشيس تفوق التوقعات.. والإيرادات تخيب الآمال

10/13/2023 9:23:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاوزت أرباح جي بي موجان تشيس توقعات المحللين في الربع الثالث، فيما خيبت الإيرادات التقديرات.

وقال البنك إن الأرباح ارتفعت بنسبة 35% إلى 13.15 مليار دولار، أو 4.33 دولار للسهم، مقارنة بالعام السابق. لم يكن هذا الرقم قابلاً للمقارنة على الفور مع تقديرات LSEG البالغة 3.96 دولارًا للسهم. كان لدى JPMorgan نفقات قانونية بقيمة 665 مليون دولار في هذا الربع، والتي إذا تم استبعادها من النتائج لكان من الممكن أن تعزز ربحية السهم بمقدار 22 سنتًا.

فيما بلغت الإيرادات نحو 40.69 مليار دولار، مقابل 39.63 مليار دولار تقديرات LSEG.

من جهته، اعترف الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بأن أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول كان "يحقق أرباحًا زائدة" من صافي دخل الفائدة وتكاليف الائتمان "أقل من المعتاد" والتي سوف تعود إلى طبيعتها بمرور الوقت.

وأضاف، إن أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول اجتاز أسعار الفائدة المتقلبة ببراعة حتى الآن هذا العام، إلا أن الوضع فاجأ العديد من أقرانه، بما في ذلك ثلاثة من البنوك المتوسطة الحجم التي انهارت بعد تدفق الودائع.

وقامت البنوك بما في ذلك بنك جيه بي مورجان بتخصيص المزيد من الأموال لخسائر القروض المتوقعة.

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