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اكتشاف خشبة مسرح تعود لزمن شكسبير

10/13/2023 9:23:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكشف علماء الآثار أقدم خشبة مسرح تعود لزمن شكسبير في قاعة أقدم مبنى بلدية في بريطانيا، يعتقد أن وليم شكسبير نفسه شارك في تقديم إحدى مسرحياته عليها.

وتشير «ذا تايمز» إلى أن «خشبة المسرح المذكورة مصنوعة من خشب البلوط وتعتبر أقدم خشبة مسرح والوحيدة الباقية من زمن شكسبير، اكتشفت في قاعة بلدية سانت جورج بمحافظة نورفولك التي تعود إلى العصور الوسطى وتعتبر أقدم قاعة في بريطانيا».

وقد اكتشفت خشبة المسرح خلال عمليات الترميم والصيانة التي تخضع لها القاعة، تحت طبقتين حديثتين لأرضية القاعة تعودان إلى خمسينيات القرن الماضي والثانية إلى القرن السابع عشر أو التاسع عشر. وأن خشبة المسرح مصنوعة من ألواح خشب البلوط،

واستناداً إلى تقنية وضع الألواح وتحليل الخشب، أنشأت بين عامي 1417 و1430. بحسب الصحيفة.

يعتقد أن شكسبير قد قدم عرضاً عليها عام 1593، عندما أغلقت المسارح في لندن بسبب انتشار الطاعون، وقام هو وفرقته بجولة. وتؤكد سجلات حسابات المؤسسة أن شكسبير وفرقته استلموا كامل مستحقاتهم المالية بعد انتهاء العرض. بحسب الصحيفة.

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