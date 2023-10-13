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النباتات تنمو وتستمتع بسماع الموسيقى

10/13/2023 9:23:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال باحثون جامعة تيانجين نورمال الصينية إن النباتات التي «تستمع» إلى الموسيقى تنمو لديها أوراق أكثر بنسبة 10%، وتستقبل المزيد من أشعة الشمس وتنتج قدراً أكبر من الغذاء، وفق «ديلي ميل».

وأشار الباحثون إلى أن النتائج مذهلة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تمهد الطريق لنوع جديد من «الزراعة الصوتية».

وخلال الدراسة، تم تشغيل موسيقى بعنوان «الفراشة الأرجوانية»، على نوع من الطحالب يسمى عدسيات الماء (أو اللمناوات)، وهو عشب شائع يستخدم كعلف للحيوانات يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

وتم تشغيل الأغنية على النباتات لمدة خمس ساعات يومياً عند 60 - 70 ديسيبل، وهو مستوى الصوت لمحادثة عادية.

وبعد سبعة أيام، وجدوا أن للموسيقى تأثيرات كبيرة وفورية تقريباً.

وفي خمسة أيام، كان معدل نمو أوراق النباتات «الموسيقية» أكبر بنسبة 10% تقريباً من الدفعة «الصامتة»، في حين ارتفعت مستويات البروتين بنسبة 60%. كما أن النباتات كانت أكثر كفاءة في معالجة ضوء الشمس. إضافة إلى أن الاهتزازات الصوتية الصادرة عن الموسيقى غيرت عمل جينات النباتات البالغ عددها 1296 جيناً، بما في ذلك الجينات المشاركة في عملية التمثيل الضوئي والتحكم في الهرمونات.

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