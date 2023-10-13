علماء يفكون لغز مصدر التدفقات الراديوية الغامضة

يقترح فريق من جامعة طوكيو أن التدفقات الراديوية السريعة الغامضة، التي تم رصدها تتنقل عبر الفضاء لأكثر من عقد من الزمن، ناتجة عن الزلازل النجمية على النجوم النيوترونية سريعة الدوران، التي تمتلك أقوى المجالات المغناطيسية في الكون المعروف.

ووجد الفريق أن الطاقة الصادرة عن الهزات على سطح النجوم النيوترونية تشبه تلك الموجودة على الأرض.

وتم رصد أول تدفق راديوي سريع بواسطة التلسكوبات الراديوية في عام 2001، ولكن لم يتم اكتشافه حتى عام 2007 عندما كان العلماء يقومون بتحليل البيانات الأرشيفية.

وكان بعض العلماء يعتقدون أنها يمكن أن تكون كائنات فضائية تحاول الاتصال بالأرض، بينما اشتبه آخرون في أن مصدرها هو الثقوب السوداء.

وقال البروفيسور تومونوري توتاني: «انتهزنا الفرصة لمقارنة البيانات الإحصائية للتدفقات الراديوية السريعة مع بيانات من الزلازل والتوهجات الشمسية، لاستكشاف أوجه التشابه المحتملة». وبعد جمع البيانات، تمت مقارنة نتائج الظواهر الثلاث جميعها. واكتشف العلماء وجود تشابه «مذهل» بين التدفقات الراديوية السريعة وبيانات الزلازل بأربع طرق.

ويعتزم الفريق مواصلة تحليل البيانات الجديدة حول التدفقات الراديوية السريعة، للتحقق من أوجه التشابه التي وجدوها.