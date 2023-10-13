مادة غذائية «تبطئ» تطور السرطان

(MENAFN
- Al-Bayan)
يساعد تناول البروتين يومياً على «إبطاء» الشيخوخة، ويمنع تطور الورم السرطاني، وفق «نوفوستي».
ويشير الدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد إلى أن مسؤولية البروتين р53 هي منع موت الخلايا، ومن أجل الحفاظ على وجوده في الجسم يجب تناول أطعمة غنية بهذا البروتين.
ويقول: «عندما تتلف المادة الوراثية في الخلية ينشط البروتين p53، ويوقف انقسام الخلايا».
ومن جانبها تنصح الدكتورة زهرة بافلوفا بضرورة وجود هذا البروتين في كل وجبة طعام، ووفقاً لها يساعد النظام الغذائي المتوازن على تحسين عمل أعضاء الجسم، والتخلص من الوزن الزائد.
وتشير بافلوفا إلى أن وجبة الفطور المثالية هي المحتوية على بيضتين أو جبن القريش أو جبن قليل الدسم، ووجبة الغداء المحتوية على لحوم حمراء أو لحم الدواجن أو الأسماك غير المقلية، وفي العشاء المأكولات البحرية أو سلطة التونة.
تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز
MENAFN13102023000110011019ID1107237785
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.