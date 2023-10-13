مادة غذائية «تبطئ» تطور السرطان

يساعد تناول البروتين يومياً على «إبطاء» الشيخوخة، ويمنع تطور الورم السرطاني، وفق «نوفوستي».

ويشير الدكتور سيرغي فيالوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد إلى أن مسؤولية البروتين р53 هي منع موت الخلايا، ومن أجل الحفاظ على وجوده في الجسم يجب تناول أطعمة غنية بهذا البروتين.

ويقول: «عندما تتلف المادة الوراثية في الخلية ينشط البروتين p53، ويوقف انقسام الخلايا».

ومن جانبها تنصح الدكتورة زهرة بافلوفا بضرورة وجود هذا البروتين في كل وجبة طعام، ووفقاً لها يساعد النظام الغذائي المتوازن على تحسين عمل أعضاء الجسم، والتخلص من الوزن الزائد.

وتشير بافلوفا إلى أن وجبة الفطور المثالية هي المحتوية على بيضتين أو جبن القريش أو جبن قليل الدسم، ووجبة الغداء المحتوية على لحوم حمراء أو لحم الدواجن أو الأسماك غير المقلية، وفي العشاء المأكولات البحرية أو سلطة التونة.

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