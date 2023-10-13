الإمارات تطلق حملة تراحم من أجل غزة لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني

أطلقت دولة الامارات العربية المتحدة حملة لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع عزة، تحت شعار " تراحم من أجل غزة ".

وتهدف الحملة الى اقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الانسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام.

وياتي اطلاق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

كما تهدف حملة“تراحم من أجل غزة" التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولامهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

تنطلق الحملة الاحد المقبل في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في قاعة موانئ ابوظبي في ميناء زايد من الساعة 9 صباحا – 4 عصرا، على ان يتم تنظيمها في باقي الإمارات لاحقا .

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