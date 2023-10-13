Friday, 13 October 2023 04:56 GMT

بعد طوفان الأقصى.. حزب نتنياهو يفقد من قوته بشكل كبير

10/13/2023 9:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - للمرة الأولى منذ انتخابات الكنيست الإسرائيلي، تنهار كتلة أحزاب الائتلاف إلى 42 مقعدا، فيما تقفز كتلة أحزاب المعارضة إلى 78 مقعدا، حسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف".
وأحدثت عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر، والتي فاجأت الجهاز الأمني والحكومة الإسرائيلية، تغييرا جذريا للغاية بين القوى السياسية، إذ قفز معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس إلى 41 مقعدا، فيما تراجع الليكود برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى 19 مقعدا فقط".


وبحسب الاستطلاع فإنه للمرة الأولى منذ انتخابات الكنيست، تنهار كتلة أحزاب الائتلاف إلى 42 مقعدا.


ويعود انهيار الائتلاف الحكومي بشكل رئيسي إلى تراجع الليكود بـ9 مقاعد، والانخفاض الحاد نسبيا لحزب شاس بـ3 مقاعد، وانخفاض الصهيونية الدينية إلى مقعدين.

RT

MENAFN13102023000208011052ID1107237728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث