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كتائب القسام تعلن استهداف مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال

10/13/2023 9:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال بمدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".
يذكر أن صاروخ "عياش 250"هو صاروخ فلسطيني صنع في غزة من إنتاج كتائب عز الدين القسام ويصل مداه إلى 250 كم.
وكشف النقاب عنه في 13 مايو 2021 حيث استخدم لأول مرة ضمن الحرب على غزة 2021 في قصف مطار رامون في جنوب صحراء النقب.





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