كتائب القسام تعلن استهداف مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال بمدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".
يذكر أن صاروخ "عياش 250"هو صاروخ فلسطيني صنع في غزة من إنتاج كتائب عز الدين القسام ويصل مداه إلى 250 كم.
وكشف النقاب عنه في 13 مايو 2021 حيث استخدم لأول مرة ضمن الحرب على غزة 2021 في قصف مطار رامون في جنوب صحراء النقب.
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