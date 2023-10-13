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ضابط استخبارات أمريكي: تصريح بوتين حول الشرق الأوسط إشارة مقلقة لواشنطن

10/13/2023 9:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد توني شافير، إن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير حول النزاع في الشرق الأوسط، إشارة مثيرة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة.


وأضاف الضابط الأمريكي عبر قناة Judging Freedom على يوتيوب: "بوتين يقول الحقيقة. تكامل الشرق الأوسط الذي تسعى إليه إدارة الرئيس جو بايدن يعني أنه عليكم الترويج وتحقيق كل ما نريد".


وقال إن السياسة الأمريكية هذه "صبت الزيت على النار" في كل هذه الخلافات والمجادلات المستمرة منذ عقود في الشرق الأوسط.


وكان الرئيس الروسي خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قد وصف اندلاع النزاع بين قطاع غزة وإسرائيل بأنه مثال على فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وشدد بوتين على أن واشنطن لم تكلف نفسها عناء إيجاد حلول وسط مقبولة لكل الأطراف في الشرق الأوسط.

RT

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