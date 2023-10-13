وزير الخارجية اللبناني يحذر من اجتياح غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب من أن "استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها".وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال بو حبيب: "إنها زيارة في غاية الأهمية للتشاور في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتجاهل الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبب في ما حدث في غزة".



وأكد "أننا متضامنون مع أشقائنا الفلسطينيين وندين الأعمال التي تقوم بها إسرائيل وندعو إلى فك الحصار"، مشددا على أن "لبنان لم يكن يوما يرغب في الحرب أو يسعى إليها ولكن نحذر من أن التصعيد في غزة سيؤدي إلى توتر إقليمي".



وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يفهم أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة من دون حل وشامل للقضية الفلسطينية".



بدوره، قال عبد اللهيان: "ما نشهده اليوم في غزة هو جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال والمدنيين"، مؤكدا أنه "كان لدينا اتفاق في وجهات النظر حول ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق المدنيين الفلسطينيين".



واعتبر أن "الجانب الأمريكي يدعو الأطراف للالتزام بضبط النفس لأنه قلق من توسيع نطاق الحرب، لكن الأمر المضحك في هذه المسألة هو أن أمريكا في حين توصي الأطراف بضبط النفس تسمح للمجرمين في الكيان الصهيوني بقتل المدنيين في غزة".



وأضاف :"إذا كانت أمريكا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل".

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