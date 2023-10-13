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غالانت: طائرة دعم أمريكية ثانية ستصل إلى إسرائيل اليوم

10/13/2023 9:08:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن طائرة دعم أمريكية ثانية ستصل إلى إسرائيل اليوم.
وقال غالانت في أعقاب لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "هذه حرب على وجود إسرائيل كدولة مزدهرة وديمقراطية ودولة لليهود، وضد الحرية وقيمنا المشتركة... سنواصل القتال وننتصر في هذه الحرب".


وأضاف أن إسرائيل "تلقت ضربة قاسية ومؤلمة"، وأن هدفها "إخراج "حماس" من قطاع غزة".

RT

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