غالانت: طائرة دعم أمريكية ثانية ستصل إلى إسرائيل اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن طائرة دعم أمريكية ثانية ستصل إلى إسرائيل اليوم.
وقال غالانت في أعقاب لقائه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "هذه حرب على وجود إسرائيل كدولة مزدهرة وديمقراطية ودولة لليهود، وضد الحرية وقيمنا المشتركة... سنواصل القتال وننتصر في هذه الحرب".
وأضاف أن إسرائيل "تلقت ضربة قاسية ومؤلمة"، وأن هدفها "إخراج "حماس" من قطاع غزة".
RT
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