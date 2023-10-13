مسيرة ضخمة في وسط البلد دعماً لأهل غزة - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبر الأردنيون عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
ونفذت الفعاليات الشعبية والحزبية وقفات تضامنية في مختلف محافظات المملكة، ندد المشاركون فيها بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الغاشم، الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وشارك الآلاف من الأردنيين في المسيرة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني تعبيراً عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعمًا للشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية .
ونددوا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء غزة واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية .
وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .
ونظمت فعاليات شعبية عقب صلاة اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي غربي العاصمة عمان، نصرة لأهالي قطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم على المدينة وغلافها.
وندد المشاركون في الوقفة التضامنية بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن ودعاة السلام في العالم، القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان على غزة ومحيطها.
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