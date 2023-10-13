مسيرة ضخمة في وسط البلد دعماً لأهل غزة - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبر الأردنيون عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.



ونفذت الفعاليات الشعبية والحزبية وقفات تضامنية في مختلف محافظات المملكة، ندد المشاركون فيها بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان الغاشم، الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وشارك الآلاف من الأردنيين في المسيرة التضامنية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني تعبيراً عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعمًا للشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية .

ونددوا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء غزة واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية .

وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .

ونظمت فعاليات شعبية عقب صلاة اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي غربي العاصمة عمان، نصرة لأهالي قطاع غزة جراء ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي غاشم على المدينة وغلافها.

وندد المشاركون في الوقفة التضامنية بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن ودعاة السلام في العالم، القيام بمسؤولياتهم، ووقف العدوان على غزة ومحيطها.

































