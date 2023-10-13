شاهد بالفيديو مستوطن يطلق النار على فلسطيني بحماية جيش الاحتلال
التاريخ
10/13/2023 8:12:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قام مستوطن بإطلاق الرصاص الحي على شاب فلسطيني في منطقة يطا بالخليل ضمن حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر إن المستوطن أصاب الفلسطيني برصاصة في بطنه وظهره مشيرة أنه كان برفقة جنود الاحتلال.
وأفادت المصادر أن الشاب لم يستشهد وإنما تعرض للإصابة فقط.
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