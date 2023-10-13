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شاهد بالفيديو مستوطن يطلق النار على فلسطيني بحماية جيش الاحتلال

10/13/2023 8:12:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قام مستوطن بإطلاق الرصاص الحي على شاب فلسطيني في منطقة يطا بالخليل ضمن حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر إن المستوطن أصاب الفلسطيني برصاصة في بطنه وظهره مشيرة أنه كان برفقة جنود الاحتلال.
وأفادت المصادر أن الشاب لم يستشهد وإنما تعرض للإصابة فقط.


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