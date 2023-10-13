محدث/استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل برصاص الاحتلال في طولكرم ونابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/ نابلسPNN- اعلنت وزراة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، عن استشهاد شابين وطفل برصاص الاحتلال خلال المواجهات المساندة لغزة
في
طولكرم وبيت فوريك في نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن الشابين استشهدا برصاص الاحتلال دون معرفة هويتهم بعد،,, ب واستشهد الطفل أمير رأفت على مدخل بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
يتبع..
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