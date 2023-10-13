إصابات برصاص الاحتلال بينها اصابتين وصفت بالخطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب، عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وانطلقت مسيرات حاشدة بعد صلاة ظهر الجمعة من مختلف المناطق دعما واسنادا لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة على القطاع.
ففي بلدة طمون أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات المساندة لغزة، بمحيط مستوطنة "بكعوت"
بالأغوار الشمالية.
وفي بيت لحم أصيب 3 شبان برصاص الاحتلال بمنطقة البطن و القدم وآخرى لم تعرف حالتها وجرى نقلهما الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.
وفي طوباس أصيب 5 مواطنين بينها اصابة وصفت بالخطيرة برصاص الاحتلال، خلال مسيرة دعم واسناد للمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة.
وفي قرية عابود أصيب شاب بالرصاص الحي في الخاصرة وجرى نقله الى المستشفى.
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