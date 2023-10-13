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إصابات برصاص الاحتلال بينها اصابتين وصفت بالخطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

10/13/2023 8:12:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب، عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وانطلقت مسيرات حاشدة بعد صلاة ظهر الجمعة من مختلف المناطق دعما واسنادا لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة على القطاع.

ففي بلدة طمون أصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات المساندة لغزة، بمحيط مستوطنة "بكعوت"
بالأغوار الشمالية.

وفي بيت لحم أصيب 3 شبان برصاص الاحتلال بمنطقة البطن و القدم وآخرى لم تعرف حالتها وجرى نقلهما الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي طوباس أصيب 5 مواطنين بينها اصابة وصفت بالخطيرة برصاص الاحتلال، خلال مسيرة دعم واسناد للمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة.

وفي قرية عابود أصيب شاب بالرصاص الحي في الخاصرة وجرى نقله الى المستشفى.


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